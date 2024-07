Ajznbón (XV - Okurky)

Máme léto, okurkovou sezónu, tak sem taky nějakou šoupnu. A dokonce nejen vlastní, ta poslední bude kradená.

Stížnosti na dopravce obecně, či na nás vlakové čety konkrétně, jsou denním chlebem reklamačních oddělení. Vůbec nezpochybňuji právo klientů si stěžovat, jen někdy lituji, že my takovou možnost nemáme. Bylo by kolikrát proč.

***

„Kvůli vám, kvůli vám běhám po Praze jako blázen, máte mě na svědomí“, křičí na mě zadýchaný pán u vlaku na Hlaváku. U vlaku, který, pravda, ještě před půlrokem odjížděl z Masaryčky, ale časy i věci se mění a zrovna tahle změna byla troubena do veřejnosti docela hlasitě a hodně dopředu. „A k tomu jsou ještě na Václaváku rozkopané koleje a nejezdí tam tramvaje! No, co mi na to řeknete?!“, dodá ještě výhrůžnou otázku, aby mi vzápětí vyjasnil, proč mi vlastně nadává, „a jestli si myslíte že mi prodáte lístek s nějakou vaší debilní přirážkou, tak vám rovnou říkám, že ne, nebo si budu na vás stěžovat. A já moc dobře vím kde!“ Jasně, bojím, bojím a jede holt bez manipulační přirážky, důvod „přestup z tramvaje, která měla jet, ale nejede“.....

***

„Je mi líto paní, ale sms jízdenky ve vlacích neplatí.“

„Ale to mi nikdo neřekl!“, durdí se cestující a já v první chvíli nevím, co na to říci, až ze mne vypadne: „Možná jste se nikoho neptala...“. Paní se kupodivu neurazí, zasměje se, v poho zaplatí a jedeme dál. A mně se moc líbí představa, jak po Praze, potažmo po celé České republice chodí najatí agenti drah, zastavují náhodné kolemjdoucí a říkají jim sladké tajemství, že sms jízdenky ve vlacích neplatí.

***

A ta třetí, ukradená, bude vlastně jen zkopírovaný fb příspěvek, který napsala moje žena, též průvodčí:

Včera mi psalo zákaznické centrum.Cestující si stěžuje na strašný zápach na WC. Nechápu, proč to neřekne přímo mně, když několikrát procházím vlak. Zřejmě byl před ním někdo sr*t, protože obě WC jsem kontrolovala chvíli po této stížnosti a byly úplně v pořádku. Zápach žádný.

Tak takhle my se na kolejích bavíme. Všem přeji krásné léto plné okurek a bez zápachu :-)