Eurovolby jak to vidím já. Výsledky a tiskovky.

Pětismečková koala dostala na zadek, ale ne zas tak moc, jak by se mi líbilo. Za to, jak huntují na co sáhnou, měli dostat výprask až na hranici Bruselu, leč nestalo se tak.

Opět se ukázalo, že Praha volí zcela jinak, než zbytek země, a hlavně, že je motivovaná volit, a přejet to tady. Takže mi prosím už nikdy nikdo netvrďte, že volit nemá cenu. Ještě samozřejmě Brno je taky výkvět „demokracie“, ale Praha je jednoznačně progresivistická bašta, a jelikož by nebylo praktické ji odpojit, je potřeba ji množstevně přehlasovat. Tečka. Fiala povídal něco o úspěchu, sice ne velkém, ale rozhodně ne o prohře. On si žije svůj evropský svět, on chce být politikem evropským, nikoliv českým. Tryská to z něj s každou kapkou potu, neváhá nálepkovat a jeho věta, že oni sami samojediní bojují proti těm všem populistům a extrémistům je regulérně na políček. Byť pomyslný volební. Ne Petře Fialo, extrémista a populista není ten, kdo má jiný názor, a demokrat není ten, co si to myslí. Kroužky pro Niedermayera (88631) jsou děsivé a strašidelné. Pro narcise Zdechovského (66948) též. Jestli je něco, co nechápu, je to toto. Evidentně se bivakování na CNN Prima vyplatilo. O prsa se dostal Koněvobijec Kolář, a taťka a američtí zbrojaři mají určitě radost.

ANO. Klára Dostálová byla celou dobu vynikající, jen mi tam vadí to ANO. Jejich europoslanci bylo to nejděsivější, co tam za nás sedělo, a já prostě doufám, že splní alespoň něco z toho, o čem mluvila. Co je ale naprosto šílené, je druhé místo bývalé skandály a korupcemi ověnčené Jermanové. Jak mohl jí někdo kroužkovat, naprosto nechápu. To mi zcela zkazilo byť malou naději, že bude ANO v EP jiné, než dřív. Bohužel. Vítězství je to pro Babiše slušné, nikoliv drtivé. Pro nás všechny si tím vůbec nejsem jistá. Babiš při tiskovce rozvláčný až nuda, ten by toho Havlíčka měl líbat místo Prchala. Mimochodem víte někdo, kam zmizel Faltýnek?

Motoristé a Přísaha. Vynikající kampaň, vynikající práce. První, co mě napadlo, bylo, proč takhle nedokázal „frčet“ Václav Klaus mladší. Našlápnuto měl dokonale, a pak to celé bylo úplně špatně. Jste to, jakými lidmi se obklopíte. Při stranické práci to platí dvojnásob. No nic. Na to jak a co bude pan Turek v EP dělat, si velmi ráda počkám, a těším se na to. Za muže mluví činy, tak mu dejme čas, rozjel se bravurně, tak snad nabourá tu bruselskou zahnilou šeď. Přeju to jemu i nám. Tiskovka stylová, podpora Václava Klause staršího a Jana Zahradila je očekávaná a lehce naznačující?

STAČILO! To stačilo na dva mandáty, a jestli si to někdo kampaňově odmakal, tak oni. A jen doufám, že Kateřina Konečná bude už opravdu hlasovat tak, jak předvolebně mluvila, nikoliv tak, jak jsem viděla z předchozích hlasování. Tam se totiž u zásadních věcí jako Istanbulská úmluva nebo 18 miliardová finanční injekce Ukrajině zdržela, u zveřejnění cen covidových vakcín a smluv byla dokonce proti, a naopak hlasovala pro snížení uhlíkových emisí o 55% do roku 2030. Takže tak…. Tiskovka v euforickém znění, za mne pohoda, jen pro zajímavost mi tam chyběla Petra Rédová, která si to odmakala fest, a mimochodem měla třetí největší počet kroužkování na kandidátce.

STAN a Danuše. V závěru tiskovky to tam s někým z asi týmu nejspíš šlehlo, a já se nedivím. Toto nenávistné stvoření si ani tam neodpustilo větu: „Je to varováním a nebereme na lehkou váhu posílení komunistů, pravicových extrémistů a neonacistů. To nás netěší,“. Prostě ten Turek ji leží v žaludku a nemůže to rozchodit. Zcela pragmaticky vzato v EP udělá možná méně škody než tady. Šla tak daleko, že fňukala, jak tři čtvrtě roku čelila nájezdu zfanatizovaných fanoušků Turka, když on oznámil kandidaturu tuším před třemi měsíci. Ta ženská je nebezpečná, zlá, pomstychtivá a hloupá fanatička, a já vůbec nechápu, jak ji může někdo chtít jako reprezentantku České republiky.

Piráti. Tiskovka těžký debakl, volby těžký debakl. Voliči jim ukázali, že to, jak se z protirežimních rebelů „Pusťte nás na ně“ stali prorežimní poskoci v kvádrech jim nesedí. Zaslouženě to projel Kolaja a vyhrála ukulele Gregorová, protože ona je ta Pirátka pořád. I když s 250 000,- měsíčně. Takové pirátské odcházení, řekla bych. A zaslouženě.

SPD a Trikolóra. Prohra na celé čáře a dostali se o prsa korejské baletky. Evidentně už jim voliči nevěří, protože reálně taky není proč. Spojení s Trikolórou a Machem nepomohlo, ačkoliv Mach byl velmi dobrý. Zjevně ale zbylo jen radikální jádro, které Machovi nerozumí, a tak vsadilo na jistotu a kroužkovalo Davida. Výkony Tomia Okamury byly celou dobu špatné a na tiskovce byl strašný. Zacyklil se v kruhu a snad stokrát opakoval slovo volič a samozřejmě. Chvílemi mi přišlo, že se rozbrečí nebo zhroutí. SPD skončila a jeho slova o aktivizaci členské základny zřejmě vyjdou na prázdno. To je tak, když se schopných lidí zbavíte kvůli pár šíbrům. Buď se sebou něco udělají, nebo vidíme další odcházení. Předpokládám spíš ovšem tu druhou variantu.

Za zmínku stojí už jen PRO, které vedlo naprosto příšernou kampaň, ve které zamrzlo tak 15 let zpátky. Nevyužilo potenciál protestních hlasů, nevyužilo demonstrace, nevyužilo peníze, které je to stálo. To nebyla kampaň, ale spíš sabotáž. A pak ještě Svobodní, kteří sice nalákali osobnosti typu Šichtářové a Diviše, ale jsou klasicky rozpolcení, nikdo jim nerozumí a oni sami jsou sólisté hrající si každý na svém písečku. Což krásně dokládat a doložil Matěj Gregor, který po mohutných apelech přeskočil stranického šéfa Libora Vondráčka, což mu sice nebylo nic platné, ale leccos to dokazuje.

R.I.P. Sociální demokracie.