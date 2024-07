Nekonzistence v „systému“ (českých) přísloví?

Přestože nic jako „systém“ přísloví jistě neexistuje, mezi těmi našemi se mi zdají být dvě konkrétní, které jdou dost proti sobě a navíc „nabíjejí“ přísloví třetímu. A to je myslím problém. Nebo snad ne?

Abych řekl pravdu, nevím, jestli následující dva výroky, o nichž bude krátká řeč, jsou přísloví, pořekadla nebo rčení, nejsem znalý nauky o lidové slovesnosti, ale budu je brát jako přísloví. Které dvě přísloví tedy podle mne vůči sobě často navzájem neladí?

Tím prvním je „mlčení je souhlas“. 1)

A tím druhým? Dalo název i jednomu řetězci restaurací. Říká něco o tom, že potrefená husa se vždycky ozve.

Mějme tedy situaci, v níž byl někdo z něčeho nějak osočen, byl nějak nelichotivě označen atp. Co má vlastně z hlediska těchto dvou přísloví dělat? Pokud bude mlčet, bude s tím označením o sobě dle prvního přísloví souhlasit. Pokud mlčet nebude, stane se potrefenou husou, která se při onom označení logicky ozvala a tak vlastně stvrdila jeho oprávněnost. 2)

Někdo by sice mohl říct, že takové jednání je popsáno zase jiným příslovím. Totiž, že kdo chce psa bít, ten si hůl vždycky najde. No dobře, ale tu hůl by mu přece neměla poskytovat nekonzistence mezi jinými dvěmi příslovími.

Co s tím? Já to vidím jako problém. Ale vy, co čtete, možná ne. Rád si proto v komentářích přečtu vaše názory.

Pro jistotu ještě doplním poznámku, že jsem si vědom toho, že tato přísloví nejsou / nemusí být specificky „česká“ a že mají svůj ekvivalent i v jiných zemích.

A jak už je to u mne zvykem, blog je pro mne příležitostí dát sem na závěr nějakou píseň z vlastní tvorby. A původně jsem si ani dostatečně neuvědomil, jak ta dnešní z jistého hlediska k dnešnímu blogu sedí. Kdo tedy uhodne, proč se jmenuje tak, jak se jmenuje, dostane v komentářích veřejnou pochvalu :-)

Poznámky:

1) Mimochodem – abych připomněl svůj předchozí blog, který měl bohužel malou čtenost - právě ono mlčení znamenalo, alespoň dle ústavního právníka Jiřího Přibáně, faktickou legitimizaci naší jinak zcela demokraticky nelegitimní ústavy. Viz (resp. slyš) tato přednáška Marka Pavky v čase zhruba 27:59

2) A pro jistotu jen náznakově a pod čarou zde zmíním jistý princip z jisté knihy „Katechismus hebrejce v SSSR“ (ať už byla podvrh, či ne), dle nějž „kdo se obhajuje, ten je již z poloviny vinen“.