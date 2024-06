Nová reality show - EU volby

Před delší dobou jsem se rozhodl přestat psát blogy. Důvod? Nemají šanci nic změnit. Nicméně dnes udělám výjimku. Zítra začínají volby a jsou důležité.

Důležitost těchto voleb neuvěřitelně dobře reflektuje mediální sféra. Pro většinu médií je to okrajové téma, téměř neviditelné. Prsa herečky Arichtevy momentálně dostávají o dost větší prostor a to je jasný důkaz důležitosti nadcházejících voleb. Hlavně ať jim lidé nevěnují velkou pozornost, mohli by přijít a nedej bůh i volit. Vždyť z Bruselu nám jen v rámci implementační legislativy přichází zhruba 70% ne-li více zákonů, vyhlášek a nařízeních, které jen povinně zapracováváme do našeho právního řádu. S každým takovým si jen posteskneme nad jeho nesmyslností, o něco více se sehneme a táhneme tu kárku dál. Takže podtrženo a sečteno: zítra jsou volby a jsou velmi důležité. Každý hlas se počítá a každý máme možnost prostřednictvím těchto voleb napravit cokoliv, s čím nejsme ve veřejném prostoru spokojeni, tečka.

Koho volit? Kohokoliv, kdo svým programem a dlouhodobou systematickou prací ve prospěch ostatních koresponduje s našimi pohledy na svět a požadavky na život. Tečka. Lynčování jednoho kandidáta druhým ve stylu Nerudová Turek na CNN Prima News je fajn do jakékoliv reality show. Vytvoří se sympatie, u druhých nenávist , ale na rozhodování, jak volit je to sakra málo.

Koho nevolit? Toho, kdo nás již jednou nebo vícekrát zklamal. Já osobně nejsem jako spousta dalších lidí spokojený se současným směřováním Evropy, naší země, ale i s jednáním naších politiků. Koalici, která nám nyní vládne mnoho lidí volilo proto, že slibovali změnu, nenastala. Deficit státního rozpočtu roste, jako nikdy předtím. Sliby o nezvyšování daní vzaly za své. Ceny energií, ale i jiných komodit máme nejvyšší v Evropě, mzdy stagnují.Nenávist mezi lidmi za této vlády také roste. Takhle si funkční řízení státu opravdu nepředstavuji. Se současnou opozicí je to jak bys smet. Když byla u moci, po desáté večer nám nařídili večerku, zakázali nám navštěvovat naše blízké, národ rozdělili na dvě nenávistné party. Zneužívali moc k pokřivení práva a k vlastním zájmům. Tohle také dobrá cesta není.

Vzhledem k tomu, že evropské volby díky malému zájmu nahrávají stranám s malou, ale velmi disciplinovanou voličskou základnou, kdy jindy nakročit ke změně, než nyní? Do Evropského parlamentu se ve všech evropských zemích běžně díky tomuto specifiku dostávají strany, které ve svých domovských zemích operuji na hranici volitelnosti nebo hluboko pod ní a škodí pak nám všem. A právě tady já, jakožto nespokojený člověk vidím prostor ke změně. Ke změně na evropské úrovní ,ale i na té národní. Obecně nejsem spokojen s nikým, kdo dnes rozhoduje o mém životě, ať je to kdokoliv z vládních stran nebo z opozičních a tak dám šanci někomu, s kým programově souzním, to je důležité a s někým neokoukaným. Jednak v těchto volbách má větší šanci se do funkce, která můj život přímo ovlivní dostat a druhým bonusem je, že když se tam dostane, media jej nemohou ignorovat a tím roste i šance strany nebo uskupení, které zastupuje ke zvolení i v národních volbách.

Takže já mám jasno, volit půjdu a volit budu rozumem, ne emocemi, těmi složenky nezaplatím.