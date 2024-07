SPOLU nemusí vždy znamenat společně

Eurovolby byly možná prvním větším testem o tom, jak přitažlivé je pro voliče volební uskupení SPOLU. Ve volbách pevné spojení se při „vládnutí“ už tak pevné vždy nejevilo. A to může ovlivnit i další volby.

Po volbách do evropského parlamentu se nyní jednotliví poslanci zařazují do parlamentních frakcí podle toho, jak mohou jednotlivé frakce naplnit jejich představu o směřování Evropské unie jako takové.

To se týká i poslanců zvolených v České republice. Zatímco vítězné HNUTÍ ANO zakládá novou politickou alianci společně s maďarskou stranou Fidesz současného premiéra Viktora Orbána a Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) s názvem Patrioti pro Evropu, tak poslanci zvolení za SPOLU míří do již zavedených frakcí. Do frakcí! Nikoli spolu do frakce jedné. V evropském parlamentu tedy není oficiálně šest poslanců SPOLU, ale tři poslanci ODS, dva poslanci TOP 09 a jeden poslanec KDU-ČSL. Do voleb společně, po volbách každý sám.

Zatímco třeba ODS bude v tomto zastupitelském sboru působit ve frakci, která bude držet kontinuitu současného působení pod vedením Ursuly von Leyenové, tak frakce Patrioti pro Evropu si při svém založení vytkla za cíl změnit evropskou politiku tak, aby znovu sloužila národům a jejich lidem. Chtějí upřednostňovat národní suverenitu před federalismem, svobodu před příkazy a mír před válkou. To uvedl při zakládání Andrej Babiš.

Je pravda, že pro vytvoření nové frakce v Evropském parlamentu potřebují získat ještě strany ze čtyř zemí, což ale nemusí být problém. Zdá se, že se připojí italská Liga, kterou vede vicepremiér Matteo Salvini, a záměr vstoupit do nové frakce Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe) oznámilo i portugalské pravicové uskupení Chega (Dost).

Podle některých zdrojů dala (nové skupině) své „požehnání“ Marine Le Penová, jak uvádí obvykle dobře informovaný bruselský server La Matinale Européenne.

Dalším, kdo by mohl rozšířit počet členů této frakce je polská Konfederace, která jako pravicové sdružení, bude v evropském parlamentu hledat své místo. To bude záležet i na tom, zda polská strana Právo a spravedlnost setrvá tam, kde zatím je nebo bude hledat jiné umístění pro svých 20 europoslanců.

Založení nové frakce Patrioti pro Evropu je samozřejmě předmětem mnoha diskuzí. Jedním z těch, kdo se k jejímu založení vyjádřil, je dlouholetý europoslanec a člen ODS Jan Zahradil. „Založení nové frakce je dobrý krok. Babiš prokázal docela slušný politický instinkt. Chápe, že eurokritické hlasy sílí. Sice za to dostane od zdejšího mediálně-politického mainstreamu bídu, ale to mu může být jedno. Dlouhodobě na tom podle mě vydělá. Odtahování ODS od Orbána považuji za krátkozrakost a strategickou chybu,“ uvedl Jan Zahradil.

Tak do roka a do dne uvidíme, zda bude platit to, co uvedl Jan Zahradil, nebo Markéta Pekarová, která se na to téma vyjádřila takto: „Andrej Babiš a Viktor Orbán prohlubují své spojenectví. Už nikdo nemůže zpochybnit, že Andrej Babiš se inspiruje Orbánovým autoritářstvím a napomáháním Kremlu. Je třeba nazývat věci pravými jmény: Patrioti pro Evropu jsou pátou kolonou Ruska v EU“.

Jan Zahradil určitě nevyjadřuje většinové názory druhé nejsilnější strany současné politiky v Česku, zatímco Markéta Pekarová je nositelkou jednotného názoru strany, která se v Česku velké přízni voličů netěší.

František Mikeš