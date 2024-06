Má STK a měření emisí smysl?

Při Měření Emisí se podvádí skoro všechno. „Bylo to rychlejší, nesereš se ani s lidma ani s autama a vydělal jsi pětkrát víc.“ říká bývalý vedoucí emisní stanice. Tohle video analýzy z ISTP to potvrzuje. Asi něco pro kriminálku.

Máte-li chvilku, stojí za to shlédnout, na co se kouká státní odborný dozor a už 6 let jim uniká, že vše je jen divadlo... Ministerští úředníci dělají, že nic nevidí, nic neslyší. Konat se nechce nikomu. Není divu, za STK stojí obrovská lobby.