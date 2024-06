Překvapení na STK

Díky mému profláknutému „ksichtu“ největšího kritika STK jsem dva kontrolory vyvedl při měření emisí tak z míry, že mne z emisní stanice vyvlekli Policií ČR

Ačkoliv jsem sem přijel z autodílny, kde kde jsme změřili emise a byly doslova skvělé, slyšel jsem na STK tohle: „Dáte si to napotřetí, musíte si spravit ty emise. Opět nevyhovujete, dneska to máte za 600,- Kč.“ Nejprve jsem nechápal. Vždyť jsem to teď měřil?!

Pokračoval jsem na kanál kde komedie eskalovala. „Pojďte sem k nám dolu...“, byli na mně už dva:

„Tady jsou nějak čerstvě natahané kabely a tuhle krabičku vidíme u tohohle typu auta poprvé. To je nějaký nedovolený tuning co? To nám budete muset vysvětlit!“

Pravdou byli oba zjevně šokováni: „Tuhle krabičku má každá benzínová oktávka už od výroby a kabely jsou nové proto, protože jsem vyměnil obě Lambda sondy.“

Tahle miniudálost jinými slovy říká, že auta přede mnou takhle pečlivě kontrolovat nemohli, protože by si těch krabiček všimli! Mají ji statisíce oktávek jako sériovou výbavu, mají ji všechny benzínové verze!

Kdo by se divil, že ve futrech jsou otvírací dveře, když by je neviděl poprvé?

S technikem STK jsem si při opouštění linky vyjednal, že bych se chtěl ještě emisního kontrolora na něco optat, jestli je to tedy možné za ním zajít. Cítil trochu stud či potupu a snad proto odpověděl: „Ale jistě, domluvím vám to, počkejte venku.“ Za chvíli se otevřela vrata emisní zkušebny a byl jsem pozván dovnitř. Byli tam zase oba a snažili se předstírat slušnost a ochotu.

„Ještě jednou dobrý den, víte není mi jasné, jak to, že jsem nevyhověl, když jsem si ještě před hodinou měl emise na jedničku a u vás tady pak ne! Podle protokolu koukám, že jste mně nevyhodili kvůli jedovatým plynům, ale kvůli nadměrnému kyslíku ve výfuku. Dumal jsem nad tím, kde by mohla být chyba a na autě jsem ji takřka vyloučil. Napadlo mne, zda občas kontrolujete těsnost těch vašich hadic?“

Emisní technik potvrdil, že se to musí dělat automaticky každé ráno. Požádal jsem ho, aby mi to ukázal, jak tu odběrovou sindu na těsnost testuje. Byl ochoten to názorně ukázat a tím se vlastně střelil do vlastní nohy.

Kontrolor na sebe prozradil, že by svou nedbalostí mohl poškozovat stovky zákazníků.

Vyskočil jsem radostí, že už asi znám pravděpodobnou příčinu mého nevyhovění kvůli přiliš vysokému obsahu změřeného kyslíku ve výfuku: „Pane, vy tu hadici neucpete na konci odběrové sondy, ale jak jste teď ukázal, zlomíte tu gumovou hadici tady (modrá šipka)před tou sondou! Ale jak tak koukám, ta vaše sonda je nějaká polámaná!“ (červeně).. a pohotově jsem si jí vyfotil. „Takže vás teď poprosím, abyste udělal ten test těsnosti hadice správně, tak jak se má dělat a sondu ucpal až na konci, protože si myslím, že chyba bude ve vaší hadici!“

Jakobych píchl do vosího hnízda. „Na to nemáte nárok! Musím vás vyzvat, abyste neprodleně opustil emisní zkušebnu a za 30 dní nashle na opakovačce!“

Trval jsem na svém, že nárok na to mám a řekl jsem, že klidně zavolám Policii, protože mne poškodili o 600,- Kč a odmítají mně změřit podle metodiky, tedy se správně ověřenou těsností koncové sondy . Evidentně ji totiž zkoušejí nedostatečně a proti předpisu!

„No to nééé! My na vás zavoláme Policii jestli okamžitě neopustíte emisní zkušebnu!“

„Neopustím, protože mi právě váš kolega předvedl, že test těsnosti nedělá na konci a jak tak koukám na tu vaši rozlámanou koncovku, tak netěsná bude ona a ne můj výfuk! Test těsnosti trvá 40 sekund, tak ho proveďte a jestli bude test v pořádku, omluvím se a vypadnu.“

„Nééé, vy vypadnete hned, protože jste na našem soukromém pozemku neoprávněně!“ a vytočil Policii.

Policie tam byla do pár minut. Moje vysvětlování nechtěli slyšet, řekli, že je to odborná diskuze, které oni nerozumí. Dobře, opáčil jsem a při odchodu jsem si chtěl ještě vyfotit předmět doličný, tedy aspoň detail té polámané sondy. „Néééé! Nic tu fotit nebudete!“ bránili se vehementně technici a pobízeli policisty. Jeden policista po mně skočil, zabránil mi pořídit si foto „doličného předmětu“ a s rukou zkroucenou za zády mne vyvedl ze zkušebny.