Film Opičí muž: Vykořisťování chudých se nakonec vždy krutě nevyplatí (72,5 %)

Drsný indický mladík se vydává na cestu odplaty za smrt svojí matky, kterou připravila o život zlovůle bohatých a mocných. Vzhlédl se v bájném opičím hrdinovi Hanumanovi a bojuje tak za všechny chudáky vykořisťované těmi nahoře.

Boj hrdiny ochotného za pomstu obětovat svůj život a poskytnout zastání nešťastníků ze spodních pater společnosti budeme sledovat v akčním thrilleru z exotického Indického subkontinentu. Herec Dev Patel známý především jako Milionář z chatrče se kromě ztvárnění hrdinného protagonisty výrazně zasloužil i o vytvoření samotného snímku, který je jeho režisérskou prvotinou. Na plátně ho dále doplňují Pitobash, Sharlto Copley či Sikandar Kher.

Při drsném zásahu proti zemědělcům násilím vyhnaných ze svých domovů byl Kid (Dev Patel) tenkrát ještě jako malý chlapec svědkem brutální vraždy vlastní matky rukou jednoho z vysoce postavených policistů. Ačkoliv neměl možnost tragédii jakkoliv zabránit, tak si to stejně dává za vinu. Neustálou připomínkou jsou mu vlastní ruce popálené při následném požáru.

Od té doby dospěl v drsného muže, jehož zdrojem obživy jsou nelítostné souboje v ringu. Ty pro něj nejsou pouze prací, ale především přípravou na odvetu všem majícím podíl na úmrtí jeho matky. Cesta k vytouženému cíli vede přes nejluxusnější restauraci a klub ve městě, kde se schází místní honorace včetně hledaných viníků. Zde se mu lstí podaří získat pozici umývače nádobí, nicméně jeho schopnosti a přítel Alphonso (Pitobash) jsou mu vstupenkou do blízkosti těch nejmocnějších z mocných.

Nakonec skutečně nadešel ten vytoužený den, kdy se Kidovi dostává do spárů současný šéf policie Rana (Sikandar Kher) mající na rukou krev jeho nebohé matky. Ve rvačce se mu ho podaří pěkně zřídit, ale bohužel příliš rychle dokáží policejní kavalerie a on tak musí prchnout ještě před dokonáním svého díla. Během následné honičky utrpí těžká zranění, ale najdou se dobří lidé, kteří mu zachrání život a poskytnou úkryt před pronásledovateli. Kid se nicméně nevzdává svého cíle a po zotavení a intenzivním tréninku je opět připraven na konečné zúčtování.

V základu se jedná o klasický příběh pomsty za smrt někoho blízkého, která zanechala pozůstalým nesmazatelné šrámy na duši. Z kdysi bezbranné oběti zlovůle mocných se protagonista poháněný vztekem a záští proměňuje v nesmlouvavého ošlehaného hrdinu, se kterým si není radno zahrávat. Díky obrovské motivaci je ochoten bojovat do posledního dechu a vzdát to je pro něj horší než smrt.

Navíc jako diváci moc dobře chápeme každý jeho čin a rozhodnutí, na čemž má lví podíl věnování dostatku prostoru důkladnému představení jeho osobnosti a emočně silnému zpracování osudových okamžiků jeho života. Je pak téměř nemožné, aby nám byl jeho osud lhostejný.

V tomto případě ovšem Kid nebojuje pouze sám za sebe, ale za všechny chudáky, kteří se stali oběťmi bezskrupulózního a nelítostného jednání bohatých a mocných neberoucích ohledy na ostatní. V Indii je zkrátka neradostným údělem mas být uzurpován těmi nahoře. Tento společenský problém je dále umocněn stále hluboce zakořeněným kastovním systémem znemožňujícím lidem vymanit se ze spirály chudoby a utrpení. Rozevírání společenských nůžek napomáhá i vládnoucí garnitura jdoucí na ruku horním deseti tisíc, kteří nejsou omezováni ve vykořisťování dělníků, což je zkrátka realita zemí třetího světa.

Málokdo s tím dokáže něco udělat, nicméně Kid nemá co ztratit a nic mu tak nebrání ukázat těm nahoře zač je toho loket. Na svém příkladu jasně demonstruje, že s chudými si není radno zahrávat, protože jim jednoho dne může dojít trpělivost. Náš protagonista má svými hrdinskými činy nakročeno k tomu stát se lidovým hrdinou ne nepodobným legendárnímu Hanumanovi, jehož příklad budou třeba i ostatní následovat.

Navzdory všem těžkostem a příkořím, kterých je tato exotická země plná, tady rozhodně nenajdeme miliony chudých lidí neutápějících se v depresi, spíše naopak. Místní se dokáží radovat z maličkostí a nebrat si tolik k srdci, co je v životě trápí. Nestěžují si a pokračují dál s úsměvem. Byť mají sami málo, ochotně se rozdělí a pomohou jiným. To vše jsou klady zemí třetího světa. Výraznou vzpruhou je i místní barvitá kultura plná zpěvu, tance a radosti, která dává všem možnost na chvíli zapomenout na všechny problémy.

Nedílnou součástí filmu jsou akční scény nejčastěji ve formě rvaček, se kterými začínáme v zápasnickém ringu, ale brzy jsou nabité zkušenosti plně využívány kdekoliv si to pomsta zrovna žádá a nikdy to není příjemná podívaná. Celé je to plné potu, krve a slz. Každá rána uštědřená protivníkovi je vykoupená lety drsných bojů a pro dosažení vysněného cíle je často nutné až nelidsky trpět. Každý okamžik je naplněn surovostí a drsností, která vás nenechá chladnými a nejednou vás přinutí odvrátit znak.

Přitom to působí vždy naprosto uvěřitelně a realisticky, protože byť je náš hrdina naplněný až po okraj vztekem a odhodláním, tak je to stále obyčejný člověk z masa a kostí, který může přijít snadno k úhoně. Krvácení a zlomeniny jsou na denním pořádku, nicméně i život ohrožující zranění není vyloučené. Stačí jedna dobře mířená rána a Kid může být nadobro odrovnaný.

V rámci akčních scén není možné pominout jednu automobilovou honičku, která je sice poutavě natočená a skvěle odsýpá, nicméně celkově je tady spíše do počtu. Navíc jí předcházelo brutální napadení šéfa policie znamenající povolání všech dostupných jednotek a rázný konec.

Závěr sice dokáže nabídnout i velkolepou akční řežbu, nicméně konečné zúčtování s hlavními viníky smrti jeho matky proběhne v komorním formátu jeden na jednoho. Kid má tak jedinečnou příležitost přinutit pachatele pocítit bezmoc a svíjet se v agónii. Vrcholem je sledování pomalého vyprchávání života z jejich očí. Konečně se mu dostává vytouženého pocitu zadostiučinění, ovšem jestli to opravdu stálo za to, si každý musí odpovědět sám.

Hudební stránka je také podstatnou součástí filmu. Kompletní repertoár čítá vše od typicky západních skladeb až po nezaměnitelné indické tóny, přičemž zdaleka nejčastěji zaznívá kombinace obého. Pro každou podstatnější scénu byla vždy zvolena skvěle padnoucí skladba, ať už výrazná pro akční sekvence či komornější pro příběhové okamžiky, která dotváří atmosféru a posiluje zapůsobení na diváky. V rámci audiovizuálního zpracování tahá obrazová stránka za kratší konec. Není ji možné nic vytknout, protože svůj úkol plní přesně podle potřeby, ale určitě ničím nezaujme.

V povedeném akčním filmu s klasickým námětem honby za pomstou se podařilo vybudovat silný lidský příběh s hlubokým celospolečenským přesahem. Protagonista zasažený traumaty a životními tragédiemi bojuje nejenom za svou odplatu, ale za všechny chudáky, které mocní a bohatí celý život uzurpují. Cesta to je velmi náročná, lemovaná spoustou drsných bitek plných potu, slz a krve, které jsou díky kvalitnímu audiovizuálu poutavé, a přitom nepříjemné na pohled. Ale rozhodně to není pouze o bezduchém násilí, protože každý okamžik je naprosto pochopitelný a ospravedlnitelný jeho neveselým životním údělem.

Celkově se jedná o vcelku komplexní snímek, kde jsou syrové nesmlouvavé scény zdatně doplněny dostatečně silným příběhem. Kromě cesty našeho hlavního hrdiny za pomstou dostaneme i kvalitní vhled do reality současné Indie, kde je největším problémem rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými, jejichž pohár trpělivosti může jednou přetéct. Tento film se dokáže vyrovnat těm lepším současným zástupcům svého žánru, přitom se odlišuje menším množstvím akce ve prospěch příběhu se sociálním přesahem. Je to poutavá kombinace mnoha prvků, která by určitě mohla získat dostatečně velké a rozmanité publikum.

Automobily

Během automobilové honičky usedne Kid za řídítka Alphonsovi motorové trojkolky Bajaj RE, která je zástupcem kategorie vozů Tuk-Tuk. Policisté ho pronásledují v mnohonásobně větších a těžších Nissanech Patrol. Na parkovišti věhlasného klubu můžeme vidět Lamborghini Aventador, Bentley Continental GT, několik Porsche a Maserati, které doplňuje poněkud plebejštější Toyota Land Cruiser.

Zdroje

https://www.csfd.cz/film/1017029-opici-muz/prehled/

https://www.imdb.com/title/tt9214772/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_3_nm_5_q_mon

https://www.imcdb.org/movie_9214772-Monkey-Man.html

Současně publikováno na Seznam Médium