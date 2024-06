Film Občanská válka: Práce válečného fotografa je posláním plným zmaru a utrpení (77,5 %)

V Americe rozvrácené občanskou válkou se skupina novinářů vydává na náročnou cestu, v jejímž cíli je čeká rozhovor s dosavadním prezidentem. Tato život ohrožující pouť se zároveň stane křtem ohněm pro jednu nezkušenou fotografku.

Snahy několika žurnalistů navzdory mnoha překážkám dostát svému poslání budeme svědky v neobvyklém dystopickém dramatu a thrilleru. Ten má na svědomí režisér a scénárista Alex Garland, který je podepsán pod mnoha snímky z alternativní reality. Hlavní čtveřici novinářů tvoří kromě legendy oboru Kirsten Dunst a nezkušené Cailee Spaeny také Wagner Moura a Stephen McKinley Henderson.

V nepříliš vzdálené budoucnosti uvrhla léta polarizace a rozbrojů celé Spojené státy americké do kruté občanské války. Nyní se schyluje k bodu zlomu, po kterém už nebude cesty zpět. Jednotky vzbouřenců se blíží k Washingtonu DC a připravují se na závěrečný útok. Právě do této jámy lvové míří skupina novinářů na exkluzivní rozhovor s prezidentem ještě před konečným zúčtováním.

Hlavní postavou této různorodé čtveřice žurnalistů je válečnými zónami ostřílená fotografka Lee (Kirsten Dunst), které je věrným společníkem reportér Joel (Wagner Moura). Na této cestě se k nim připojuje i Sammy (Stephen McKinley Henderson), který se díky svým letitým zkušenostem stává hlavním hlasem rozumu. Nečekaným souputníkem jim bude mladá ctižádostivá fotografka Jessie (Cailee Spaeny), která se jednou touží stát legendou právě jako její vzor Lee.

Nakonec opravdu vyrážejí na dlouhou cestu do neznáma a celou ji samozřejmě poctivě dokumentují. Zkušení harcovníci si berou mladičkou Jessie pod křídla a zasvěcují ji do tajů svého důležitého, ale velmi nebezpečného řemesla. Známky o probíhající válce jsou všudypřítomné, což nabízí mnoho námětů k fotografování. Ovšem někdy jde doopravdy o život a je nutné využít všech zkušeností k přežití. S tím, jak se přibližují k hlavnímu městu, ohrožení neustále narůstá. V takové situaci není vůbec jasné, zda dosáhnou svého cíle bez toho, aby někdo z nich zaplatil cenu nejvyšší.

Film je poutavou ukázkou života obyčejných obyvatel v zemi, která se zmítá uprostřed nelítostné války. Lidé přicházejí o všechny základní jistoty a nic s tím nezmůžou. Chybí i takové nezbytnosti jako voda či jídlo. Nikomu není možné věřit, protože každý vám může pod tíhou okolností vrazit kudlu do zad. Pokud už nechcete strpět četná příkoří, tak není jiná možnost než se chopit zbraně a zapojit se do válečné mašinerie. Smrt se tak stává každodenní součástí života. Zkrátka mnoho nehezkých věcí, se kterými je nutné se vyrovnat a žít dál. Ovšem zavírat před tím oči není řešení.

Proto tento rozvrácený svět sledujeme očima a objektivy válečných reportérů a fotografů, kteří nám syrově zprostředkovávají všechny hrůzy probíhající války. Jak ostré bojové scény, tak utrpení nevinných lidí. Jejich práce si svou nebezpečností v ničem nezadá s profesionálními vojáky. Navíc je nechrání zbraně, ale pouze novinářská imunita. Musí neustále volit mezi vlastní bezpečností a tím nejlepším záběrem, přičemž ani jedno nesmí převážit. Jejich úkolem je dokumentovat sebevíce drsné situace a přitom zůstat nezúčastněnými pozorovateli.

Uvidíme zde životní cestu válečného fotografa od začátku až do hořkého konce. Každý přichází se spoustou ambicí a idealizovaných představ, které rychle berou za své. Mladická nezkušenost a nerozvážnost může přinést ovoce, ale také brzkou smrt. Ovšem vyrovnat se s nehezkými emocemi bývá to nejtěžší. Přenést přes srdce všechny hrůzy, které vám projdou před objektivem. Mačkat nezúčastněně spoušť a zároveň umlčet vtíravé myšlenky a hlas lidskosti toužící pomoci.

Spolu s nabytými zkušenostmi to sice začne být čím dál jednodušší, což ale neznamená, že si to nevybere svou daň. Vydržet všechny hrůzy, kterých jsou za ty roky svědky se neobejde bez psychické otupělosti a netečnosti. Hlubší citové vztahy se stávají často přítěží. I když to není třeba vidět na povrchu, tak uvnitř to neustálé hlodá. Nakonec ta léta zadržovaných emocí vybuchnou jako sopka. Žádný člověk zkrátka nevydrží všechno.

Audiovizuální zpracování také není možné označit za obvyklé. Obraz mimo běžné klasiky často sází na dlouhé statické záběry, díky kterým je možné si mnohem lépe vychutnat sílu daného okamžiku. Pocítit hluboké emoce postav, když se musí vypořádávat se všemi těmi hrůzami okolo. Vzhledem k zaměření filmu jsou často použity i jednotlivé fotografie se silnými uměleckými ambicemi, kde vše vynikne ještě mnohem více.

K posílení atmosféry některý scén je příležitostně využíváno výrazné hudby, nicméně v hlavní roli je především síla ticha. Nechat hezky vyniknout zvuky a ruchy v pozadí, kterými se nenápadně připomíná zkáza a strádání probíhající války. Chvílí klidu se není radno nechat ukolébat. V tichu také nic neodvání pozornost od oduševnělých promluv a výlevů emocí postav, které jsou nakonec tím nejdůležitějším.

Všechny nehezké aspekty činí ze snímku velmi tíživou podívanou. Celou dobu sledujeme lidské utrpení, které nemá žádného východiska. Každý může kdykoliv přijít o své nejbližší. Byť se může zdát na chvíli všechno v pořádku, tak v dalším okamžiku vás něco srazí až dno. Je to velmi silné a hluboké, tudíž pocitům zmaru a deprese není možné uniknout. Nejvíce to zapůsobí, když si uvědomíte, jak jednoduše se můžeme všichni ocitnout v podobné situaci. Zrovna Spojené státy americké podobně jako ve filmu k tomu nemají daleko.

Film se stává otevřeným varováním před tím, kam mohou vést rozbroje ve společnosti. Od velké nenávisti prostupující společnost není daleko k násilí a k zabíjení. Stačí opravdu málo a může začít krvavá válka všech proti všem. Nepřinese to nikdy nic dobrého, pouze zmar, utrpení a smrt. To by si měli uvědomit všichni politici a ostatní mluvící hlavy, které dennodenně rozdělují společnost. Nebylo by určitě od věci se zamyslet, zda těch pár politických bodů opravdu stojí za to. Ale když to nezmění ani milion fotek od nejlepších válečných fotografů, tak jeden film nezmůže vůbec nic.

Samotný závěr nabídne i poutavou akční sekvenci plnou střelby a zabíjení. Díky tomu dostaneme tu nejryzejší ukázku práce válečných fotografů přímo uprostřed bitevní vřavy. Ohrožení je rekordní, ale nabízejí se příležitosti k těm nejlepším fotkám. Zároveň se zde pomyslně předává žezlo nastupující dravější generaci fotografů, které konečně prokáže své opravdové kvality. Stará garda, zdá se, najednou patří do starého železa. Toto vyvrcholení je extrémně emočně vypjaté a pravděpodobně na něj dlouho nezapomenete. Zanechá ve vás otázky, na které si budete muset odpovědět pouze vy sami.

Celkově se jedná o silné drama ukazující temnou budoucnost, ve které polarizace společnosti skončila občanskou válkou. V tomto neveselém světě plném utrpení a bezostyšného zabíjení jsou nám průvodci váleční fotografové, kteří všechno poctivě dokumentují. Tím otevřeně prezentují své nesmírně nebezpečné životní poslání. Jejich objektivy nahlížíme hluboko do duší lidí, kde odhadujeme četná traumata. I nadmíru kvalitní audiovizuální zpracování má obrovský podíl na přemíře tíživých emocí, kterým se není možné ubránit.

Dohromady se jedná o hlubokou podívanou se silným celospolečenským přesahem. Nastavuje zrcadlo naší neuvěřitelně rozdělené době a drsně varuje před možnými následky v budoucnu. Zároveň jde o silný příběh o odvážných lidech, kteří právě ve snaze o poučení ostatních hrdinně riskují své životy. Sami si přitom odnáší hluboká traumata a šrámy na duši. Rozhodně to není veselá podívaná, ale svět je často drsné místo. Je plný útrap, rozbrojů a promarněných lidských životů a tento film nám to naplno vmetá do obličeje. Není to rozhodně pro každého, ale pokud se nebojíte negativních emocí a pochybností o dobru ukrytém v nás, tak je to opravdu dobrá volba.

Automobily

Hlavní čtveřice celou výpravu podnikne ve Fordu Excursion. Během cesty narazí na kolegy v Toyotě Land Cruiser. Při první setkání Lee a Jessie jim poskytne úkryt Ford Police Interceptor Sedan. V řadách armády slouží AM General HMMWV neboli Hummer H1 či tank M1 Abrams. Uvidíme i prezidentskou kolonu tvořenou dvěma SUV Chevrolet Suburban a obrněnou limuzínou Cadillac DeVille zvanou Bestie.

Současně publikováno na Médium.cz