Film Kaskadér: Neviditelný hrdina stříbrného plátna všem nakonec vytře zrak (80 %)

Po zotavení z těžkého zranění se zkušený kaskadér vrací do světa filmu, kde se zároveň pokouší získal zpět svou někdejší přítelkyni. Bohužel se celé natáčení pod jejím vedením hroutí a pouze on ho může ve jménu lásky zachránit.

Nedoceněný člen filmového štábu ukazuje svou pravou hodnotu tím, že se dokáže vypořádat i s tím nejnáročnějším úkolem. To uvidíme v akční a romantické komedii s nádechem parodie, o jejíž vytvoření se postaral bývalý kaskadér a herec David Leitch mající na svém režisérském kontě mnoho povedených akčních filmů. Hlavní role akcí ošlehaného hrdiny se ujal Ryan Gosling, který usiluje o srdce okouzlující Emily Blunt. Tuto dvojici na plátně doplňují Aaron Taylor-Johnson či Hannah Waddingham.

Kaskadér Colt Seavers (Ryan Gosling) se díky svým nebývalým schopnostem prosadil jako dublér hvězdy akčních filmů Toma Rydera (Aaron Taylor-Johnson). Nezalekne se ani toho nejtěžšího zadání a s úsměvem na tváři riskuje svoje zdraví, aniž by očekával uznání. Do jeho života ale jednoho dne vstoupí láska. Na place se sblíží s kameramankou toužící po kariéře režisérky Jody Moreno (Emily Blunt), se kterou jsou jako dvě hrdličky.

Colt bohužel během jednoho smolného natáčení utrpí těžké zranění zad a život se mu obrací naruby. Musí opustit svou vysněnou práci a vzdává se i slibného vztahu. Po roce a půl usilovné rekonvalescence je zdravotně v pořádku, ale šrámy zůstaly. K návratu do filmového průmyslu ho přesvědčí až nabídka natáčení velkofilmu v režii jeho někdejší lásky Jody. Dělá si naděje na pokračování jejich vztahu tam, kde kdysi skončil, ale to se šeredně spletl.

Jody mu totiž v žádném případě neodpustila ukončení jejich vztahu. Colt se ale nevzdává předčasně a čeká na příležitost, jak to napravit. Ta přichází ve chvíli, když se ztratí hlavní hvězda filmu. Právě on je jako ostřílený kaskadér pověřen jeho nalezením a záchranou celého filmu. Když se mu to povede, tak určitě získá Jodyino srdce zpět. Naneštěstí se to ukáže být mnohem tvrdším oříškem, než se prve zdálo. Colt se zaplétá do nebezpečné hry, která pro něj bude doposud největší výzvou. Vůbec není jasné, jak to nakonec dopadne a zda se této love story dostane šťastného konce.

Samozřejmě největší devizou filmu jsou četné akční scény všeho druhu. Rvačky, honičky i nějaká akrobacie, to všechno tady najdeme, a ještě mnohem více. Některé jsou spíše klasického rázu, zatímco jiné značně ujeté, ale za každých okolností povedené. Sází na lety ověřené prvky posouvající každou akční scénu na dohled premiantů žánru. Otevřeně čerpá inspiraci ze svých úspěšných předchůdců, ale neostýchá se přidat i něco svého. Je to pokaždé dotaženo k dokonalosti a poskytuje nefalšovanou zábavu, takže se budete pokaždé těšit na další nášup.

Ovšem možná ještě zajímavější je sledování, jak podobné scény vznikají, což nám tento snímek nabídne též. Uvidíme, kolik práce stojí za těmi neuvěřitelnými akčními sekvencemi, které nás přivádějí k úžasu. Navíc se všechno dělá ještě hezky postaru bez přílišného zapojení počítačů, což to činí ještě působivějším. Celé to funguje jako dobře promazaný stoj, kde má každá součástka své nezastupitelné místo. Je opravdu příjemné, když je někdo ochotný nás pustit za oponu a podělit se o svá střežená tajemství.

Právě díky důrazu na akční scény a jejich natáčení se celý film stává dokonalou poctou všem kaskadérům, kteří mají nezpochybnitelný podíl na budování tohoto žánru. Tito muži a ženy jsou ochotni nasazovat krk pro naši zábavu, a přitom se nikdy nedočkají uznání. Neustále se pouští na tenký led, kde navíc předvádějí neuvěřitelné kousky. Byť je vidíme přímo na plátně, tak se všichni tváří, jako kdyby tam nebyli. Jejich práce je tvrdá řehole plná potu, krve a bolestivých zranění, přičemž někteří zaplatí i cenu nejvyšší. Žádá si to od nich mnohé, tak si dozajista zaslouží aspoň takto ocenit.

Ovšem není to pouze o nich. Na natáčení podobného filmu se podílejí stovky dalších neviditelných lidí, bez jejichž usilovné práce by se to neobešlo. Byť se jejich význam často může zdát zanedbatelný, tak každý je svým vlastním způsobem důležitý. Všichni pilně spolupracují, aby nám zajistili silný zážitek. Jako diváci pro ně můžeme udělat aspoň to, že vydržíme do konce titulků, abychom si přečetli jejich jména.

Velký podíl na celkovém zážitku má i audiovizuální zpracování. Samotné zvukové efekty si v ničem nezadají s žánrovou konkurencí. Hudební stránka filmu sází především na staré známé fláky současnosti i dob minulých. Dunivé skladby s rockovým nábojem jsou nedílnou součástí akčních scén, které tak posouvají na další úroveň zábavy. Vzhledem k romantickému motivu filmu samozřejmě přijde ke slovu i několik popových slaďáků. Zkrátka vždy skvělá volba pro daný účel.

Kamera dělá svou práci přesně tak, aby nám zprostředkovala vše podstatné. Má v repertoáru každý osvědčený trik žánru akčních filmů, který se nikdy neostýchá naplno využít. Zpomalené záběry, pohledy z odlišné perspektivy či akční kamery, to je pouze malá ochutnávka celkové šíře efektů. Díky tomu si vždy připadáme přímo v centru dění a nic důležitého nám neunikne.

Jak už to u tohoto žánru bývá, tak děj není žádný zázrak. Navzdory poutavému námětu natáčení filmu se v jádru jedná o klasický akčňák se vším všudy. Kladný hrdina, od kterého nikdo nečekal zázraky, po velkém snažení plném kaskadérských kousků opravdu srovnává padouchy do latě. Všechno je jasné jako facka, tudíž není nutné příliš zapojovat své mozkové závity. Úplně stačí, že děj drží pohromadě a neotravuje zbytečnostmi. Kvality snímku se přece jenom skrývají jinde a těm se dostalo královsky štědrého prostoru k potěšení diváků.

Romantický motiv filmu nemá daleko k červené knihovně. I když by to nejspíše na začátku nikdo nečekal, tak je z toho nakonec láska jako trám. Všechny vytáčky jsou zbytečné, protože k sobě zkrátka patří a činí si život lepším. Jsou využívány všechny triky romantických filmů, aby i diváci pocítili hřejivé pocity náklonnosti a vroucné lásky. Celé je to samozřejmě velké klišé odtržené od reality všedních dní, ale nikomu určitě neublíží se občas zasnít.

Celek by zdaleka nebyl kompletní bez komediální složky. Sází se především na laciný humor, jehož cílem je nezávazně pobavit. Často jde o slovní přestřelky, zábavné poznámky či podobné klasické gagy. Film si dělá legraci i sám ze sebe a tím pádem z celého žánru. Hrdě vystavuje na odiv typické chyby a přihlouplosti, kterých jsou akční filmy plné až po okraj. Až nečekaně dobře to funguje a dodává to celku svoje kouzlo.

Povedený akční film klasického střihu skládající poctu kaskadérům jakožto nedoceněným hrdinům stříbrného plátna, bez kterých by tento žánr nemohl existovat. Vzhledem k tomu není divu, že hlavní devízou filmu jsou akční scény všeho druhu, které se podařilo dotáhnout k dokonalosti. Právě v nich se naplno dostává ke slovu neuvěřitelný um kaskadérů ochotných nasazovat svůj krk pro naše pobavení. Ovšem nesmíme zapomenout na další prvky včetně skvělého audiovizuálního zpracování mající podíl na našem kvalitním akčním zážitku. Pro tento žánr je typické, že děj není příliš důmyslný. Je plný klišé, slaboduchosti a jiných zjednodušení, ale to k tomu zkrátka patří. Romantický motiv je příjemnou součástí celku.

Dohromady se jedná o zdařilý akčňák, který nedělá svému žánru ostudu. V celé své kráse ukazuje neuvěřitelnou práci kaskadérů, ale přitom nezastírá i náročné pozadí tohoto zaměstnání. Jsou to stále normální lidé, kterým život kolikrát pěkně naložil. Mimo jiné i díky nim jsou akční scény opravdu kvalitní a zábavné. Autoři si prostřednictvím různých všeobecně zesměšňovaných prvků dělají otevřeně legraci sami ze sebe a potažmo i z celého žánru. Je to skvělá nezávazná zábava, která vám dokáže opravdu nabídnout příjemně strávené chvíle. Pokud nebudete očekávat nějaké hluboké dílo, tak určitě nebudete zklamáni.

Automobily

Než se Colt vrací zpět ke kaskadéřině, tak si neodpustí několik triků v Dodgi Challenger. V té době sám jezdí v GMC řady K. Hlavní producentka se nechává vozit v Audi Q8, zatímco její nohsledi používají BMW X5. Pro hledání hlavní hvězdy si Colt půjčuje GMC Sierru, přičemž během svého pátrání musí chtě nechtě přeletět přes kapotu vozu taxislužby Toyota Camry. Jako kamerový vůz je převážně využíván GMC Hummer EV. Členům štábu dále slouží například Toyota Hilux, Can-Am Maverick či Mercedes-Benz Sprinter. V jedné z honiček ujíždějí záporáci v nákladním voze Hino 500. Dále tady najdeme například Mitsubishi Pajero nebo policejní Chrysler 300. Vozy použité ve filmu Metalstorm jsou výtvory pouze pro účely natáčení.

