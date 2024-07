Film Imaginární přátelé: S přítelem po boku vás nástrahy osudu nezaskočí (72,5 %)

V období, kdy dospívající dívka čelí tragické ztrátě jednoho z rodičů do jejího života vstupují osiřelí imaginární přátelé, jejichž děti je opustily. Smutek je spojil a nyní společně směřují k napravení svých neveselých osudů.

Tuto dobrodružnou cestu plnou fantazie uvidíme v hřejivé rodinné komedii, která snad bude zakončena množstvím radosti a rozjasněných tváří. Přináší nám ji úspěšný herec se slibně rozjetou režijní kariérou John Krasinski, který se ujal menší role nemocného otce. O ztvárnění zarmoucené náctileté slečny se postarala Cailey Fleming, které jako hlavní herecká hvězda sekunduje Ryan Reynolds. Imaginárním přátelům poté propůjčili své hlasy někteří známí herci současnosti.

Není to tak dávno, co Bea (Cailey Fleming) prožívala opravdu idylické dětství. Bohužel ale musela velmi rychle dospět a nechat bezstarostnost za sebou, protože ji rakovina připravila o milovanou maminku. Tím se jí ze života vytratila radost a duši zaplnil smutek. Aby toho nebylo málo, tak se její otec (John Krasinski) musí podrobit drobné operaci. Není to sice příliš závažné, nicméně vždy existuje riziko. Bea mezitím nachází přístřeší u své babičky ve starém bytovém domě.

Tady jednoho dne potkává Cala (Ryan Reynolds) v doprovodu neznámé bytosti. Ta se záhy ukáže být jedním z jeho imaginárních přátel, kteří s ním v současnosti bydlí. Jejich děti z nich už vyrostly a oni tím přišli o domov a hlavní smysl jejich životů. Společně si vytvořili vlastní svět fantazie ve starém zábavním parku, ale to nejdůležitější jim přesto povážlivě schází.

Bea a Cal to nemohou nechat jen tak, tudíž se jim rozhodnou najít uplatnění u další generace dětí. Odhalí silné a slabé stránky jednotlivých imaginárních přátel, aby jim dokázali vybrat ideálního dětského parťáka. Konečné párování ovšem zdaleka neprobíhá tak hladce, jak se předpokládalo. Navzdory pár nezdarům to Bea a Cal nevzdávají a snaží se dál. Třeba to bude vyžadovat pouze odlišný přístup.

Hlavním smyslem filmu je ukázat důležitost čistého a nesobeckého přátelství v překonávání těžkostí života. Najít takového přítele, který při vás bude stát v dobrých i zlých časech. Nikdy vás nezradí a vždy podá pomocnou ruku, aby vás vytáhl ze sebevětší šlamastyky. I ten nejzamračenější den vám dokáže rozjasnit a vykouzlit úsměv na tváři. Má na srdci především vaše dobro a nic jiného ho nezajímá.

Někoho takového je téměř nemožné najít mezi skutečnými lidmi s vlastními sobeckými zájmy. Právě proto přicházejí často ke slovu imaginární přátelé, které takové malichernosti rozhodně netrápí. Není určitě od věci, že se objevují v průběhu raného dětství, právě když je člověk nejzranitelnější. Je to období bouřlivého rozvoje a poznávání okolního světa, kdy je podobná opora nesmírně cenná.

Toto období lidského života je také typické obrovskou přemírou představivosti schopné nevídaných věcí. Dokáže vytvářet roztodivné výtvory i celé fantazijní světy. Vidět něco úžasného v šedi všedního dne, nad čím mohou dospělí pouze závistivě kroutit hlavou. Kdo by se pak divil, že dokáže stvořit opravdu dokonalého přítele, byť imaginárního.

Neuvěřitelně rozmanité vzezření jednotlivých imaginárních přátel dokonale reflektuje šíři dětské představivosti. Zdaleka nejvíce prostoru dostal Blue cílící svým chlupatým a roztomilým zjevem na ty nejmenší, ale rozhodně není jedinou fantazijní bytostí, kterou zde potkáme. Je jich tu nepřeberné množství a každý je unikát dotažený do posledního detailu. Rozhodně pro ně není problém upoutat zvídavé pohledy. Podoba některých je dětinsky rozkošná, zatímco jiní jsou dospěle propracovaní. Určitě tak narazíte na stvoření podle vašeho gusta.

Ovšem není to pouze vzhled, co tvoří imaginárního přítele. Neméně péče bylo věnováno poctivému vybudování jejich charakterů včetně specifických rysů, čímž se docílilo vytvoření kompletních osobností. I z tohoto pohledu je každý jedinečný stejně jako jejich dětští parťáci. Všichni mají vlastní radosti i strasti, stejně jako každá reálná bytost. Není také divu, když jsou tato fantazijní stvoření výplodem nepřeberné dětské fantazie.

Film se po většinu času odehrává v našem obyčejném světě, kde je výskyt imaginárních přátel všeho druhu ideálním oživením. Šeď všedního dne díky nim na chvilku ustupuje do pozadí. To nejlepší přichází se vstupem do nereálného světa představivosti, kde nic není nemožné a realita si dává dovolenou. V tu chvíli je to čirá esence dětské fantazie, která nezná hranic. Nápady doslova víří kolem a žádný není příliš bláznivý.

Smutné události v úvodu udávají celému filmu poněkud temnější podtón. Beu připravil osud o to nejcennější v životě a na obzoru číhá další tragédie. Je to obrovská zátěž na jednu dospívající dívku, ale život umí být krutý. Na rodinný snímek je to poněkud silná káva, tudíž se převážně věnuje osiřelým imaginárním přátelům, jejichž neradostné osudy jsou dozajista stravitelnější. Určitě by nebylo vhodné tyto dvě ztráty srovnávat, nicméně obě způsobují hluboké šrámy. Vyžádalo si to nemnoho emočně vypjatých scén, díky kterým získává film kýženou hloubku a ukotvení v neradostné realitě skutečného života.

Naštěstí postavy nemusí svému smutnému osudu čelit sami a mají se o koho opřít. Brzy tak do filmu přichází silná dávka pozitivity, jak se na rodinný snímek sluší a patří. Ve společnosti přátel se útrapám života čelí daleko snáz. Okamžiky kamarádství a sounáležitosti přinášejí hřejivé pocity, které vás brzy prostoupí. Naděje na lepší zítřky je přímo hmatatelná.

S tím, jak se blížíme závěru, optimismus dál nabírá na intenzitě až zaplní kompletně celý prostor. Život všech nabral správný kurz a už si nikdo nevzpomene na nedávný stesk a splín. Stane se z toho opravdu příjemné vyvrcholení, které vám určitě zlepší den. Nakonec si autoři nechali tu pověstnou třešničku na dortu, čímž snímek dostává úplně nový rozměr.

Velký podíl na celkové hřejivé atmosféře má i výborně zvolený hudební podklad, který se skládá z příjemných pozitivních melodií. Určitě nenadchnou originalitou, ale nerozptylují přemírou invence a zbytečnými výstřelky, což u podobného filmu přijde vhod. Hudba většinou jen tak ševelí v pozadí a stejně vás naladí na pozitivní vlnu a vylepší výsledný zážitek.

K dobré náladě přispívá i komediální stránka, která sází především na dětský prostý humor vhodný pro diváky každého věku. Nikomu neublíží a jednoduše vykouzlí úsměv na tváři. Navzdory cílení na dětské publikum, nebudete jako dospělý strádat. Pokud přistoupíte na jejich hru, tak se to stává příjemným návratem do dětství. Možná se jenom budete cítit trochu provinile, že se smějete takovým hloupostem.

Celkově se jedná o povedený rodinný film s originálním námětem, který se navzdory zaměření na děti nestraní hlubšího obsahu. Neradostné osudy skutečných a imaginárních postav přinášejí téma životních ztrát a jejich překonávání díky síle přátelství. Byť se to nejdříve zdá bezútěšné, tak brzy je film naplněn hřejivou atmosférou vzájemnosti a kamarádství. To příjemně doplňuje i odpočinkový hudební podklad. Imaginární přátelé tvořící základní kámen příběhu se z výplodů dětské fantazie stávají kompletními bytostmi se všemi radostmi a strastmi. Jejich rozmanitá originální podoba současně zaujme zvídavé oči každého diváka.

Dohromady jde o povedený snímek skládající poctu nesobeckému a nerozlučnému přátelství, které je světlem na konci toho nejtemnějšího tunelu. Výtvarné zpracování je odrazem neuvěřitelné šíře dětské představivosti schopné vytvářet ohromující světy fantazie. Navzdory smutnějšímu rozjezdu se postupně rozvine v silný dojemný příběh, který vám dodá dávku pozitivity. Je to opravdu dobrý film pro příjemně strávené odpoledne v kruhu rodiny, který vám citlivě zvedne náladu.

Automobily

Babička hlavní hrdinky Bey používá starý Saab 900 Turbo, zatímco v závěru spolu s otcem odjíždějí ve Volvu XC70. Dále tady nenajdeme žádný automobil, který by stál za zmínku.

