Film Furiosa: Sága Šíleného Maxe: Jedna žena proti všem příkořím mužského světa (82,5 %)

Malá dívka je unesena z domova a vržena přímo do chřtánu vyprahlého dystopického světa, kde bojují všichni proti všem. Bude muset prokázat opravdu velkou odvahu a nezdolnost, aby v tomto krutém mužském světě dokázala přežít.

Proměnu nevinné dívenky v neohroženou hrdinku a bojovnici proti útlaku uvidíme v dobrodružném akčním thrilleru z temné budoucnosti, který předchází snímku Šílený Max: Zběsilá cesta z roku 2015. Stejně jako u všech dílů této filmové ságy se režie ujal George Miller, pro kterého je tato série stěžejní součástí filmografie. O kvalitní ztvárnění hlavní ženské hrdinky se společně zasloužily Anya Taylor-Joy a její mladší verze Alyla Browne. Tuto nezdolnou válečnici si marně snaží podrobit celá řada mužů v čele s Chrisem Hemsworthem, zatímco Tom Burke jediný ukáže vlídnou tvář.

Zdejší svět je pouze vyprahlou pustinou, kde vládne právo silnějšího. Nejcennějšími komoditami jsou benzín a voda, pro které se lidé dennodenně krutě mrzačí a vraždí. Ti slabší se podřizují několika krutým vládcům, kteří třímají absolutní moc ve svých krví potřísněných rukou. Jedinou vyhlídkou na lepší zítřky je nalezení rajské zahrady, kde je všeho nadbytek a nikdo nemusí strádat.

Právě z tohoto zeleného ráje hojnosti byla jednoho dne unesena malá dívka jménem Furiosa (Anya Taylor-Joy, Alyla Browne). Stala se kořistí vládce pouštního klanu Dementuse (Chris Hemsworth) a jeho bandy. Milující matka ochotná položit život jí okamžitě vyráží na pomoc, ale nakonec podlehne mnohonásobné přesile. Tím je Furiosin osud nadobro zpečetěn a musí čelit všem krutostem tohoto světa.

Nedotčená dívka je v tomto světě cenným artiklem, tudíž po ní zatouží i vládce Citadely. Dementus ji nerad vyměňuje za četné výhody a ona se tak stává dalším přírůstkem do jeho harému. Tuto zlatou klec Furiosa záhy opouští a vydává se na mnohem drsnější životní pouť. Spousta dřiny a houževnatosti ji nakonec navede na cestu neohrožené bojovnice, před kterou se musí mít každý muž na pozoru. I když utrpí nejeden šrám, dál ji žene touha po pomstě a vidina návratu zpět do svého domova.

Děj je ve svém základu vcelku prostý stejně jako v mnoha jiných dystopických snímcích. Mnohým nebožákům stačí pouze přežít a netrpět žízní. Vedle toho stojí jednotlivci toužící po moci a vlastním prospěchu, pro což se nezdráhají jít i přes mrtvoly. Každého cíle dosahují zbraněmi, násilím a nikdy nekončící krutostí. Tím si samozřejmě nadělají pěknou řádku nepřátel, kteří jim jednoho dne pěkně zavaří. To přináší klasický motiv pomsty, který v podobném filmu nemůže chybět.

Je to primárně mužský svět naplněný obrovskou porcí toxické maskulinity a testosteronu stříkajícího kolem. Násilí je řešení všech problémů a sporů. Spousta nabubřelých eg očekávajících, že si z nich všichni sednou na zadek. Jednotliví muži potřebují neustále dokazovat ostatním svou převahu. Považují se za nejchytřejší, nejsilnější a nejkrásnější. Velké zbraně a ještě větší auta dokonale odrážejí jejich nadutou osobnost.

V tomto světě takových egoistů najdeme opravdu mnoho, ovšem Dementus brilantně zahraný Chrisem Hemsworthem je jejich nezpochybnitelným králem. Je dokonalý padouch, který vám od začátku poleze na nervy. Klasický macho, který si myslí, že je dokonalý. Nikdy si neodpouští egoistické projevy a množství velkolepých slov. Inteligence zrovna moc nepobral, což je jasné už jen z jeho jména. Karma mu nakonec vrátí všechny jeho špatnosti i s úroky a jeho dlouhodobě budovaný obraz se rozpadá jako domeček z karet.

Právě proti tomuto, testosteronem nabitému, světu bojuje silný feministický námět v čele s Furiosou a její životní cestou. Není to žádná křehká květinka, ale neohrožená válečnice. Aby se mezi všemi muži dokázala prosadit, musí se stát tou nejsilnější a nejdrsnější ze všech. Navzdory četným nástrahám osudu se ji to podaří. Všem mužům nakonec ukáže a přinutí je ronit krev a slzy. Kdo by o jejích schopnostech pochyboval, se zlou by se potázal.

Rozhodně by se to neobešlo bez skvělého hereckého výkonu obou hereckých představitelek ostřílené hlavní hrdinky. Neuvěřitelná vzhledová proměna dokonale reflektuje duševní přerod odehrávající se uvnitř. V její tváři vidíme urputnost a odvahu pohánějící ji vpřed, stejně jako zoufalství, když musí čelit všem krutostem tohoto nesmlouvavého světa.

Navzdory silnému důrazu na příběh bychom se v žádném případě neobešli bez několika velkolepých akčních scén. Začínáme u rvaček a střeleckých vložek, které sami o sobě nezarmoutí. Výrazně poutavější jsou masové scény čítající stovky vozidel a postav. Zapůsobí už jenom když majestátně stojí bok po boku. Až když se tato horda žene pustinou v oblacích prachu, není možné se ubránit husí kůži.

Vrcholem jsou velkolepé automobilové honičky. Po zuby ozbrojený nákladní kolos se řítí pouští a ze všech stran na něj dorážejí nájezdníci toužící po drahocenném nákladu. Rozmanité hrozby přicházejí ze všech směrů. Všechno kolem vybuchuje a šílené stroje se mění v šrot. Každý bojuje do posledního dechu. To celé skvěle doplňuje výrazná hudba. Je to dokonalá akční řežba, kterou budete sledovat se zatajeným dechem. Bohužel těchto scén není zase tolik, kolik bychom si možná přáli.

Audiovizuální zpracování v případě akčních scén zaujme neobvyklou zrychleností, která přidává pocit naléhavosti. Ničemu to nevadí, dokud nepřijdou ke slovu zvláštní efekty, které tak působí poněkud uměle. Naštěstí když jde do tuhého, tak si tohoto nadbytečného závanu invence ani nevšimnete.

Jinak obrazově není příliš co vytknout. Nehostinná poušť zalitá spalujícím sluncem a rozeklané skály dokážou zaujmout. Ale všechno ostatní bledne závistí před všemožnými dieselpunkovými výtvory a obřími průmyslovými strukturami. Jsou plné neobvyklých spletitých kombinací a důmyslných detailů, které byste mohli zkoumat do nekonečna. Zkrátka ráj každého bastlíře. Sice nejde o žádný posun oproti staršímu dílu, ale vzhledem k jeho tehdejším kvalitám to pravděpodobně nebylo možné. Originálním přídavkem je hudební motiv ne nepodobný výraznému ryku spalovacích motorů.

V samotném závěru přichází konečné zúčtování s hlavním padouchem, které je dostatečně komorní pro vyvolání silných emocí. Byť se mu dostává zaslouženého trestu, tak pocit zadostiučinění nepřichází. Šrámy na duši nezmizely, a navíc v tomto světě stále čeká na nápravu množství příkoří. Zda se to podaří, uvidíte v minulém díle této dystopické akční série.

Je to povedená akční sonda do rozvráceného světa, kde vládne právo silnějšího a muži si neustále poměřují svá ega. Do tohoto prostředí plného testosteronu je vržena hlavní ženská hrdinka, která místo aby ohnula hřbet, tak všem ukáže zač je toho loket. Stává se nesmlouvavým andělem pomsty, který napravuje křivdy tohoto patriarchálního světa. Na této cestě čeká spousta velkolepých scén vyvolávacích husí kůži. Na vrcholu přichází neuvěřitelná akční řežba, která vás nenechá vydechnout. To celé je zaobaleno do poutavého audiovizuálního zpracování.

Dohromady se jedná o originální propojení dystopického akčňáku se silným feministickým námětem. Hlavní ženská hrdinka se sama staví na odpor světu ovládanému muži, aby zajistila spravedlnost utlačovaným ženám. Akčních scén neuvěřitelné kvality není přespříliš a každá je velmi důležitá pro životní cestu protagonistky. Do svého žánru přináší důležitá témata současné doby, což leckomu nebude po chuti, ale svět se zkrátka mění. I když jste možná očekávali trochu něco jiného, tak vás snímek může překvapit a opravdu nadchnout.

Automobily

Během filmu se Furiosa stává členkou posádky obrněného kamionu Kenworth W – 900 L, jehož kolonu doplňuje upravený Mercury Cougar a Plymouth Valiant. Ke konečnému zúčtování Furiosu doveze Ford Model A. Dementus sedlá variaci na monster truck vyrobenou z Macku DM-800. Jindy mu poslouží motorka BMW R 18 a Yamaha YZ 250 F. V pevnosti Brokovnice můžeme vidět Ford Ranchero či kolovou podivnost na bázi VW Transporter T1. Dále tady najdeme například Oldsmobile Dynamic 88 či Cadillac Fleetwood Eldorado.

Současně publikováno na Médium.cz