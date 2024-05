Film Godzilla Minus One: Nezdolný národ monstru navzdory opět povstává z popela (77,5 %)

Japonsko navzdory nedozírným škodám a traumatům druhé světové války dokázalo nabrat kurz vstříc světlým zítřkům. Do toho bohužel přichází gigantické monstrum Godzilla, které poud nebude zastaveno promění zemi opět v trosky.

Jeden vysloužilý voják a mnoho dalších odvážlivců tak navzdory protivenství osudu zahajuje snahy o vypořádání se s ohrožením. Toho budeme svědky v akčním a dobrodružném dramatu vzdávající hold zakladatelům monstrózního žánru. Režii snímku si vzal na starost Takaši Jamazaki, jehož filmy sází na značné využití zvláštních efektů. Hlavní role traumatizovaného vojáka se ujal Rjúnosuke Kamiki, kterému zdatně sekundují Minami Hamabe a Júki Jamada.

Japonský druhoválečný letec Koichi Shikishima (Rjúnosuke Kamiki) místo aby splnil své poslání Kamikaze předstírá poruchu a přistává na malém letišti k opravě. Bohužel je jeho nové útočiště napadeno obřím ještěřím monstrem místními domorodci přezdívané Godzilla. Zdejší posádka mechaniků na něj jako na vojáka spoléhá se svou záchranou, nicméně Koichi místo boje zbaběle ztuhne. Není schopen ničeho jiného než sledovat, jak jsou ostatní masakrováni.

Se štěstím se mu podaří vyváznout a traumatizován se vrací zpět do svého rodného města, které léta války proměnila k nepoznání. Vše bylo zničeno při bombardování a mezi miliony mrtvých jsou i jeho rodiče. Koichi se jako tělo bez duše protlouká životem, když mu osud do cesty zavane Noriko (Minami Hamabe) starající se o malou osiřelou Akiko. Přes počáteční nevoli mu obě brzy přirostou k srdci a stanou jeho novou rodinou. Najednou není na světě sám a dostává nový smysl života.

Jejich osud se stejně jako celého Japonska postupně obrací k lepšímu. Koichi získává lukrativním práci odstraňování námořních min, která mu dovoluje všechny velmi dobře zajistit. Bohužel je to až moc hezké, aby to byla pravda. Na scénu se vrací Godzilla posílená radiací z jaderných testů. Jejím prvním zářezem je velkoměsto, kde se jednou z obětí stává i nebohá Noriko. Navzdory návratu Godzilly zpět do hlubin oceánu je všem jasné, že se to brzy bude opakovat. Obavy o budoucnost nakonec spojují dohromady skupinu odvážných lidí včetně Koichiho bojujícího za malou Akiko. Mají velmi troufalý plán na vypořádání se s hrozbou, ale zda to vyjde je ve hvězdách.

Vzhledem k názvu filmu musíme samozřejmě začít u majestátní Godzilly, která dokonale naplňuje představu o tomto klasickém monstru. Dokáže napáchat nedozírné škody na obnovené infrastruktuře i lidských životech, které si v ničem nezadají s válečnou destrukcí. Plazí vzhled se spoustou hrůzostrašných ostnů ji činí dokonalým spojením mýtických stvůr a nejnebezpečnějších dinosaurů. Její zjev vnáší děs a strach do duší všech okolo.

Zasažení jadernou bombou jí navíc propůjčilo nadpřirozené ničivé schopnosti, jejichž síla je s tímto ďábelským vynálezem více než srovnatelná. Na celkovém hrozivém vizuálu Godzilly mají největší zásluhu kvalitní a důmyslné speciální efekty, které se na ni primárně soustředí. Vedle toho ovšem nezůstala na ocet ani lidská bojová technika. Na první pohled je přitom jasné, že přístup autorů k použití efektů rozhodně neodpovídá současné praxi hollywoodských blocbusterů.

Místo snahy utopit diváky ve velkolepých scénách plných šíleností a okázalých vizuálních orgiích bez hlubšího významu je zdejší pojetí výrazně rozumnější a decentnější. Všechny efekty mají svůj ospravedlnitelný důvod a využity jsou pouze tam, kde a kdy je to nutné pro kvalitní filmový zážitek.

Vracíme se tím do dob počátků tohoto žánru v padesátých letech minulého století s omezenými možnostmi filmové techniky. Tenkrát zkrátka nebylo možné všude vkládat efekty bez ladu a skladu, protože by to vyžadovalo příliš velké úsilí. Samozřejmě zde je vše dílem počítače, nicméně většina trikových scén evokuje použití stop-motion animace a podobných klasických technik. Za vše mluví některé scény s Godzillou navozující spíše pocit sledování detailní figurky z plastiku, kterou uvádí do pohybu ruce zkušených loutkářů. Vzhledem ke kvalitám a odlišnosti od mainstreamové produkce není divu, že si film vysloužil Oscara za zvláštní efekty.

Navzdory tomu není Godzilla zase tolik důležitá pro samotný děj. Stává se především paralelou k hrůzám druhé světové války. V případě její schopnosti vyvolat nefalšovaný atomový hřib je spojení očividné, ale to jsme pouze na povrchu. Stejně jako ve válce se země obrací v prach a miliony nevinných lidí trpí a umírají zbytečně, s čímž je nutné se smířit. Vypořádání se s nebezpečím nakonec stejně spočine na bedrech mnoha hrdinných jednotlivců ochotných obětovat vlastní život pro dobro ostatních.

Jejich marné snahy vyvolávají silné emoce, nicméně teprve okamžiky vyrovnávání se s následky války či útokem obřího monstra dokáží diváky hluboce zasáhnout. Tím nás provází Koichi skrývající nejedno hluboké trauma. Dělá všechno proto, aby se se vším vyrovnal a mohl jít dál, ale zdá se to marné. Noční můry mu nedají spát a návaly negativních emocí ztrpčují každý den. Často jde o drsnou depresivní podívanou, která je o to silnější, když si uvědomíte, že i v současnosti si tím musí procházet miliony válečných veteránů.

Do toho promlouvá i japonská kultura a nátura, která Koichimu není vůbec nakloněna. Dostala se mu největší čest moci hrdinně položit život za vlast jako Kamikaze, které se zpronevěřil. Ani v prvotním útoku Godzilly se příliš neukázal. Proto není divu, že se užírá výčitkami za obětování jiných a zbabělý útěk z boje. Nakonec mu nezbude než dychtivě skočit po příležitosti, jak vše odčinit.

Stejně jako náš hlavní hrdina se musí vzpamatovávat i válkou rozvrácené Japonsko. Většina lidí nemá kde bydlet a jídla také není nadbytek. Každý se musí vyrovnávat se smrtí svých milovaných. Naštěstí ve snahách o nový začátek se dostává ke slovu japonská pracovitost a ochota dřít pro dobro celé společnosti. Když každý přiloží ruku k dílu tak celá země nakonec dokáže jako fénix opět povstat z popela. Bohužel přichází na scénu Godzilla a všechno začíná od znova. Tento nezdolný národ se ale nikdy nevzdává.

Po celou dobu jde o emocionální horskou dráhu, kde po světlých chvilkách hned následuje mnohem větší dávka deprese, která nás sráží zpět na zem. Aspoň ke konci dostane naděje a pozitivita možnost opravdu roztáhnout křídla a zanechat hřejivý pocit.

Z pohledu zvuku samozřejmě nejvíce vyniká husí kůži vyvolávající ohlušující řev Godzilly, který přinutí každého vzít nohy na ramena. Navzdory tomu mnohem častěji přicházejí ke slovu hlasy postav a ruchy okolí, které jsou ve výsledku podstatnější. Instrumentální hudba poslušně čeká na příležitost a ožívá teprve když jde opravdu do tuhého. Intenzita postupně graduje a na úplném vrcholu zaznívá chór, což je velmi silný zážitek. Obraz je mimo chvíle využití zvláštních efektů nebývale komorní a dělá nenápadně vše proto, aby nám dokázal kvalitně zprostředkovat celý rozsah filmu.

Celkově se jedná o velmi originální kombinaci mezi akčním filmem s obřím monstrem a tíživým poválečným dramatem. Samotná Godzilla je nejvíce důležitá svým zosobněním hrůz války, se kterými je nutné se podle toho vypořádat. Díky tomu k nám doléhá jak hluboká tíseň z následků válečných traumat, tak i trocha hřejivých pocitů z okamžiků nezdolnosti a hrdinství. Audiovizuální zpracování je vždy decentní včetně scén s výskytem Godzilly a zvláštní efektů. Ty jsou využívány v nejmenší možné míře a pouze v případě, kdy si to vyžaduje kvalitní divácký zážitek. Jde tak o návrat do dob počátků tohoto žánru.

Dohromady jde o velmi zajímavý snímek, který není jednoduché zařadit. Nejdříve se tváří jako retro monstrózní blockbuster, ale nakonec se ukáže být silným emocionálním dramatem s citlivě zpracovaným válečným a poválečným námětem. Svou náturou nás přenáší do starších dob kinematografie, kdy se důraz kladl na poněkud odlišné kvality. Pravděpodobně tento film nedokáže zaujmout běžné mainstreamové publikum, ale ten správný divák dozajista dokáže odhalit celou šíři kvalit, které se zde skrývají.

Automobily

Koichi si za tvrdě vydělané peníze pořizuje motocykl Rikuo Type 97. V rámci poválečné obnovy jsou využívány nákladní vozy Isuzu TS, Toyota FQ-15 a KB. Dále tady najdeme několik tanků Mitsubishi Type 4 Chi-To. Za zmínku určitě stojí i letadla Mitsubishi A6 Zero v úvodu a Kyushu J7W Shinden na závěr.

Zdroje

https://www.csfd.cz/film/1391397-godzilla-1-0/prehled/

https://www.imdb.com/title/tt23289160/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_7_nm_1_q_godz

https://www.imcdb.org/movie_23289160-Gojira-Mainasu-Wan.html

https://www.impdb.org/index.php?title=Gojira_Mainasu_Wan

Současně publikováno na Seznam Médium