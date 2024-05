Přesto děkuji ČT za její závazek

Nevím, zda vyhrožování omezením výroby premiérových pořadů až o 45% je nejvhodnější reakcí na možný neúspěch u chystané novely mediálního zákona, nicméně děkuji ČT i tak za její závazek...

Půjčil jsem si repliku v perexu od protagonistů divadla Járy Cimrmana, neboť mi v případu kauzy ČT u zvyšování poplatků veřejnoprávním médiím přišla přiléhavá.

V kostce wo co go: ČT má málo peněz! (A kdo jich dnes - kromě Ukrajiny - díky příkladné pravicové vládě nejlepšího premiéra galaxie a přilehlého okolí má dost?) A tak zatímco přepláceným důchodcům není třeba valorizovat jejich horentní měsíční sumy, je třeba ČT naopak (zřejmě po vzoru naší justice) kompenzovat její finanční deficit. A současně rozšířit povinnost platit výpalné na co nejvíce ne/uživatelů. Nejlépe i na ty, kteří po nějaké ČT ani nevzdechnou, zato mají internet, mobil, tablet, kanalizační přípojku (možnost příjmu signálu ČT pomocí kanalizace se teprve chystá) zkrátka cokoli, co přivodí hypotetickou možnost příjmu a zpracování signálu našeho nejvyváženějšího veřejnoprávního média.

Nevážená (a nevyvážená) ČT, podobný problém již řešilo nemálo institucí. A kupodivu úspěšně. Totiž pomocí zakódovaného signálu, čímž je příjem umožněn toliko za obolus. Tímto směrem laskavě napněte své úsilí. Jako bonus tak získáte skvělý marketingový nástroj pro zjišťování nefalšovaného zájmu o vámi vnucovaný produkt.

Současně ČT straší snižováním počtu zaměstnanců napříč televizí. Přitom k tomu nemusí dojít a to ani napříč ani napodél, protože naše zodpovědná vláda již připravila řešení v podobě statusu umjelce. Takový status opravňuje umjelce k pobírání pravidelných finančních částek, stačí aby tento byl v registru umjelců.

Případně se nabízí změna skladby pořadů: Víte, že – kromě mnoha jiných prvenství (jako ceny energií, růstu inflace, výhodnému nákupu nejdražších stíhaček světa v krátkém časovém horizontu...) – má Česká republika také skvělou imidž v pornofilmu?

A tady si ČT nechává ujet vlak. Namísto politického porna by mohla přinášet to skutečné, o které by mohl být značný divácký zájem (jak vyplývá z diskuze pod článkem o české hérečce letos opakovaně nominované na porno Oscara). Česko by tak mohlo mít další prvenství (tentokrát v rámci veřejnoprávních médií) a ČT dobrý důvod k vysílání jasného signálu, leč na rozdíl od signálu našeho premiéra pochopitelně zakódovaného.

