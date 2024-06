Malá poznámka k blogu mladého moderního jinocha

Mladý, nadějný a angažovaný výtržník, kterého baví politika, mne vyzval v diskuzi, abych místo svého prázdného tvrzení doložil nějaké argumenty. Podívejme se nejprve na malou ochutnávku toho, co on sám označuje jako argumenty...

PREAMBULE: Všechny své blogy píši na základě veřejně volně dostupných informací a za následného užití analýzy a syntézy pomocí standardního lidského mozku. Nepotřebuji k tomu žádného řídícího důstojníka odkudkoliv, rovněž neudržuji žádný kontakt s některou z cizích mocností (ani umělou inteligencí) a za svou letitou blogerskou činnost jsem neobdržel žádné finanční ani nefinanční plnění z jakékoli strany.

Tuto preambuli zde uvádím, abych nemohl být angažovaným mladým redaktorem nařčen z nehájení demokratických hodnot, z populismu či dokonce poškozování důvěry v instituce a podkopávání naší obranyschopnosti.

Rovněž ponechávám příčetnému výtržníkovi jeho právo mít vlastní názor, současně si však vyhrazuji právo mít svůj vlastní názor na jeho názor.

Ještě než se ponoříme do výživných řádků jeho blogerské propagandy, udělám malou zastávku u blogu paní Lhotské Pravda je to, čemu věříme. Vnáší svým blogem totiž dilema, zda je v možnostech prostého čtenáře rozlišit infomaci od dezinformace. Při té příležitosti musím upozornit, že sice může platit věta: Pravda je (pro nás) to, čemu věříme, ale rozhodně neplatí obrácené tvrzení: To, čemu věříme, je (musí být) pravda.

A nyní již konečně přejděme na inkriminovaný blog a to k titulku Situace je vážná kde si dovolím citovat: Rusko nám nedává žádné záruky bezpečnosti. Nebojí se u nás vraždit, ničit sklady a útočit v kyberprostoru, nebojí se štvát obyvatelstvo proti sobě a profitovat z toho. To jsou samá silná obvinění (kterým se aktuálně věnovat nebudu), má to však pokračování: Maďarsko a Slovensko prakticky podlehlo ruskému vlivu a výsledný stav je katastrofální pro tamní demokracii, právní stát, media a pro běžné občany.

Shodou náhod jsem se zrovna minulý týden vyskytoval na Slovensku (cílem bylo Hurbanovo), ale kromě špatně spočítaného nákupu v tamním Lídlu a katastrofální zácpy na kruháči v Nových Zámkoch v dopravní špičce jsem si ničeho dalšího katastrofálního nepovšiml. Je ale dobré vědět, že tu dopravní zácpu nyní mohu připsat ruskému vlivu.

Dále se zastavme u titulku Je to i naše věc? Zde si opět dovolím vypíchnout:

Další známou akcí Ruska proti nám byl útok na energie a energetické vydírání. Je bezpečně prokázáno, že Rusko záměrně snížilo dodávky plynu pár měsíců invazí (2021) na Ukrajinu (převzal jsem to i s původními chybami, laskavý čtenář promine). Opět jde o argumentační perlu, kde (jak vyplývá z odkazu) je obviňováno zlé Rusko ale už se nepřihlíží k faktu, že v té době měla firma Siemens opravit turbínu na Nord Streamu, ovšem z důvodů uplatňování sankcí vůči Rusku tato neproběhla. Nakonec zřejmě Japonec Onoseto se svým kumpánem Samoseto poškodili Nord Stream, protože dodnes není skutečný viník tohoto teroristického útoku ani odhalen ani potrestán. Vzpomínáte si ještě? Ale je fajn, když teď díky redaktoru Jasánkovi vím, že za tím vším vlastně stál jen a pouze zlovolný, dodávky neplnící Rus.

Blog rovněž obviňuje Rusko z najímání cizinců s kriminální minulostí na špinavou práci. Z článku uvedeného v odkazu opět cituji: Existuje zde podezření, že útok byl organizován a financován z Ruska. No řeknu vám, že Vovka na tom už musí být hodně špatně, když musí úkolovat kriminálníky z Jižní Ameriky. Přitom tak zákeřný útok měl potenciál ochromit půl republiky. Doufejme, že příště se Kreml neobrátí na Inuity. To už by ochromilo republiku celou a takového hybridního útoku se přímo děsím. Jo, zvýraznil jsem tam část věty. Co asi znamená existuje zde podezření? To jakože máme podezření? Nebo si jen myslíme, že ho máme? No, nejvíce to vypadá, že vůbec nevíme, zda a kým byl útok organizován a financován. Ale já vím, jak si to s jistotou potvrdíme: Je třeba najít ohořelý ruský pas. Dávám tomu rok, maximálně dva...

No a zbytek blogu je převážně úderná propaganda jako z časopisu Rudá vatra...