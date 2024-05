Smečka hororových psů už běhá v ulicích! RecenzeRecenze:

Antologie hororových povídek na téma PES z dílny - jak jinak - nakladatelství Golden Dog. Ale pozor: zlatý není ani jeden z těch pejsků!

Recenze SMEČKA - antologie

Vydal Golden Dog

Ještě než jsem vůbec tuto recenzi (čtenářský postřeh, komentář či jak tomu chcete říkat) začala psát, strhla se v mé mateřské FB skupině poměrně bouřlivá a obsáhlá diskuse, zda vůbec mohu psát recenzi a pokud už ano, zda bych ji neměla označit jen jako komentář.

Proč to všechno? Inu, přiznala jsem se k tomu, že horor prakticky nevyhledávám. Přesto jsem chtěla tuto a právě tuto antologii vyzkoušet a přečíst si, co se v současnosti rozumí moderním hororem. Jak se někdo trefně vyjádřil ve zmíněné diskusi - vystoupila jsem pro tentokrát ze své komfortní zóny a Smečku přečetla.

Co o ní napsat? Jako člověk, jehož představa horroru uvízla kdesi mezi Psem baskervillským a Ptáky, četla jsem se zaujetím a zvědavostí. Je ovšem pravda, že jsem mnohdy měla co dělat, abych tu kterou povídku dočetla.

Patnáct povídek a každá úplně a dočista jiná. Všechny napsané zkušenou či přinejmenším zkušenější rukou. Horor ve všech svých podobách a úrovních - někdy děsivý, někdy černě humorný, někdy brutálně nechutný. To všechno je Smečka, antologie hororových povídek na téma PES.

Pojďme se podívat na jednotlivá dílka.

PANOPTIKUM DOKTORA MARROVA - Tereza Kadečková

Edinburgh kdesi v minulosti. Středověk? Snad. Není to důležité. Pouť, hadí ženy a cukrová vata. Ale také víly a podivné panoptikum. Colin a jeho ustaraná maminka. Má proč být ustaraná - Colin není zdravý chlapec. Když se jí nabídne možnost, jak syna snadno a rychle vyléčit, vynoří se otázka: jak daleko je matka schopná a ochotná zajít? Obětuje syna? Obětuje sebe? Nebo snad…?

Povídka s temnou erotikou, bizarními výjevy a neobvyklým závěrem. Z toho jsem byla poněkud paf a trochu rozladěná, nelze ale pochybovat o tom, že je působivý.

PŘÍCHOD VYVOLENÉHO - Petr Boček

Drsná, byť chvílemi mírně předvídatelná povídka na téma množíren (za což děkuji). Závěrečné zvíře (nechci spoilovat) mi tam poněkud nesedělo, jinak pointa správně překvapivá (ta předvídatelná tedy nebyla). Děj hodně drsný v okamžiku, kdy to nejméně čekáte. Takové to: No přece…to snad ne? A ono jo.

JÍZDA DUCHŮ - Nelly Černohorská

Příjemná krátká duchařinka, u které si čtenář vydechne.

LAJKA SE VRÁTILA - Ondřej Kocáb

Za mě až příliš drsné, zato v zajimavém prostředí a se zajímavou pointou. Doufám, že naznačená budoucnost ještě nepřijde tak brzo.

KŘÍŽENEC - Ludmila Svozilová

Tahle paní prostě umí. Děsivý příběh v duchu nejlepších tradic hororu se stupňující se hrůzou, strachem a krásně špatným koncem.

V ŠERU SVÍTÁNÍ - Miroslav Pech

Tahle povídka mi navozovala pocit jako u povídek Sheridana le Fanu a podobných klasiků. Příjemné čtení.

AZURIT - Karin Novotná

Tato povídka je v ostatních recenzích pravidelně vynášena. Přiznám se, že mně nesedla. Příliš mnoho motivů, modrý pes… nevím. Nějak jsem z toho nebyla moudrá.

PSÍ ŽIVOT - Jiří Sivok a Martin Štefko

Povídka bizarní a místy nechutná, ale plná úžasného zvráceného humoru, který zkrátka nelze neocenit. Jako bonus hlavní hrdina je majitelem hororového nakladatelství (jé, to je náhoda!) a můžeme tu najít některé méně radostné zážitky jednoho z autorů. To je ale jen bonbónek. Z povídky čiší na sto honů, že oba spoluautoři horor milují, znají a umějí. Skvělá.

NA KONEC CESTY - Kateřina Malec Houfková

O smutném závěru života. V mých očích povídka nejděsivější, protože reálná. Tak strašně reálná. Srdce se svíralo. Demence je ten nejstrašnější démon... Nad tou jsem si skoro poplakala.

PES SE ZLATÝMA OČIMA - Tomáš Marton

Hororu minimum, zaplaťpámbu. Oddychová, půvabná povídka, aby čtenáři ze všech těch nestvůr nehráblo.

AFÍK - Madla Pospíšilová Karasová

S přehledem nejbrutálnější povídka celé sbírky. Pro mě už moc. Týrané dítě - děkuji, ne. Po přečtení mi bylo špatně - což je pro hororovou povídku pravděpodobně pochvala, ale já už bych víc takových nesnesla. Pořád dumám nad tím, jak může autorka, růžovovlasá víla s andělským úsměvem, v sobě nosit právě takováto témata.

ZPRÁVA Z JIRMANOVA - Michal Březina

Tuhle povídku jsem si vychutnala. Jazykový a slovní humor, horůrku opravdu jen tak na dochucení. Paráda.

PŘÍPAD ČERTOVY ROKLE - Veronika Fiedlerová

Tajemno, démoni, zaříkávání a pointa, kterou pozorný čtenář začne asi ve dvou třetinách matně tušit, takže se cítí hrdě, že na to přišel. Dobře napsaná povídka se vším, co v ní má být.

BENÁTSKÝ MOR - Lukáš Vavřečka a Přemysl Krejčík

Děj vyprávěný dvěma postavami - Karlem Gustavem a Giannou. Morový doktor v masce a plášti. Úkol, který má Gianna splnit. A není to jen pes, koho „dostala obyčejná honba za vlastnim potěšenim“. Do této povídky jsem tak docela nepronikla.

HERMANITO A BO - Mort Castle

Na začátku krvavé jeviště psích zápasů, podivný pes Hermanito. Zkušeně napsaná povídka, kde je znát, že autor je nositelem (mimo jiné) Ceny Brama Stokera. Stylem mi hodně připomínala některá díla Stephena Kinga, přesto mě neohromila tolik, jak jsem čekala.

Shrnutí: Smečka je bezesporu neobyčejným počinem na českém literárním trhu. Příznivec hororu jistě ocení její různorodost a kvalitu, pro nás ostatní zajímavá čtenářská zkušenost. Trochu mi tam chybělo víc takových těch klasických hororových atributů - tedy budování atmosféry strachu, neznámého děsu a pocitu nejasné hrozby. Přesto jsem přesvědčená, že pro milovníky hororu je to taková specialitka, kterou musí každý příznivec tohoto žánru mít ve své knihovně. Různorodost žánrů a zpracování z ní dělá opravdu poutavé čtení, kde si vlastně skoro každý - dokonce i já - může najít to, co mu nejvíc sedí.

Zvláštní ocenění patří originálním ilustracím Pavla Pavelky, které vynikajícím způsobem dokreslily celkový dojem z knihy.

Haf!

Hodnocení: 90% - ****