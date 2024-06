Vylodění v Normandii bylo katastrofou, zbytečně umírali lidé

V těchto dnech si připomínáme osmdesáté výročí vylodění spojeneckých vojsk ve francouzské Normandii. Chcimíři však mají jasno, místo válčení se mělo jednat s Hitlerem a nacisty o míru, koncentráky jsou výmyslem.

Z vojenského hlediska to byla největší vyloďovací námořní operace v dějinách vojenství. V pubu v jednom nejmenovaném malém anglickém městě nedaleko Londýna o tom v červnu 1944 debatovali dva místní vyhlášení chcimíři Tom a John, kteří to vidí jako neštěstí pro svoji zemi. „To je strašné, zase se ta hrozná válka rozšíří a bojovat se bude už jenom kousek od naší staré dobré Anglie. Za to všechno ale můžou ti šílení váleční štváči v čele s naším Churchillem a Rooseveltem. Nechápu, jak si ho Američané mohli zvolit za prezidenta. V západní Evropě mohl být klid a nemuseli tady umírat lidé,“ rozčiloval se Tom. „Máš pravdu Tome,“ souhlasil John a pokračoval. „Toho Churchilla nám byl čert dlužen, místo toho, aby se s Němci rozumně domluvil, nás s nimi vehnal do války. A výsledek? Rozbombardovaný Londýn a zničené Coventry. Tisíce našich mladých kluků zařvalo kdesi v Africe a proč?“

Dočkal se rázné odpovědi. „ Za to mohou Amíci a všichni váleční štváči, kdyby se do toho nepletli, tak je klid. Ať si Stalin válčí s Hitlerem kdesi na východě, co je nám do toho. Naše válka to není. Nejdůležitější je mír, tak ať se Rusko dohodne s Německem. Němci si nechají obsazené území, stejně o Rusy na Ukrajině a v Pobaltí nikdo nestojí, vždyť tam lidé vítali Němce jako osvoboditele od komunistického teroru. Takže se mělo uzavřít příměří, obsazené území nechat Němcům a Rusům by toho pořád hodně zbylo. Ale my jim ještě posíláme zbraně a munici a tím akorát eskalujeme konflikt při kterém zbytečně umírají lidé,“ rozčílil se Tom.

„Akorát by mně také zajímalo, jak je to s těmi německými koncentráky, prý se tam vraždí Židé,“ řekl John. „Víš Johne, nesmíš věřit všemu, co píšou v Timesech. Hodně z toho je jenom nenávistná propaganda, která nás má poštvat proti Německu. Nemyslím si, že by tohle někdo dělal ve 20. století. Nějaká omezení tam pro Židy asi budou, ale z Hitlera dělají větší monstrum, než je. Vždyť on po rozkladu Německa za výmarské republiky dal Němcům práci, stavěl dálnice, zotavovny pro dělníky atd. Zkrátka stabilizoval společnost. Nevěřím tomu, že by byl něčeho takového, jako je masové vraždění lidí, schopen. To je nesmysl,“ míní Tom. John pak ještě upozornil na důležitou věc. „Neměli bychom toho Hitlera tolik provokovat. Němci prý budou mít brzy nějaké zázračné zbraně, které umí zničit celá města. Už jen kvůli tomu bychom se s nimi měli dohodnout.“

Nakonec, když to oba takto pěkně zhodnotili, dali si ještě jednu rundu skotské whisky. Na to, aby konečně v Evropě zavládl mír a chciválkové skončili v propadlišti dějin.