Násilničtí Rusové stejní jako islámští fanatici, musí být tvrdě potrestáni

Čtyři ruští násilníci zranili o víkendu v Praze na Staroměstském náměstí dva dobrovolníky u stánku Pražský Majdan, který podporuje Ukrajinu a upozorňuje na ruská zvěrstva. Byl to skandální útok na demokracii.

Věřím, že ruští násilníci dostanou pořádné „flastry“. Už několik let o víkendech provozují ukrajinští dobrovolníci stánek Pražský Majdan, ve kterém podle webu Novinky.cz upozorňují na konflikt na Ukrajině a vybírají pro bezdůvodně napadenou zemi peníze. To je v pořádku, jedná se o řádně ohlášenou akci v souladu s českými zákony. Každý má ústavně zaručené právo na svobodu projevu a svobodu shromažďování.

Nějací rusáčtí agresivní jedinci je však fyzicky napadli a zranili přitom ukrajinskou ženu a českého studenta. To nesmíme tolerovat, násilí je nepřípustné. To je hnusný a podlý útok na demokracii. Ruští násilníci se chovali jako fanatičtí muslimští radikálové, kteří útočí na každého, kdo nesdílí jejich vidění světa. Mezi nimi není žádného rozdílu.

Rusáci si musí uvědomit, že nejsou doma v Rusku, kde je možné veřejně mlátit lidi kvůli jejich názorům. Ano, v Putinově říši se opakovaně stalo, jak uvádí web plus.rozhlas.cz, že kozáci bičovali opoziční demonstranty nagajkami (zvláštní biče) a nejednalo se o ojedinělé případy. Takové praktiky patří do středověku a Rusko staví na úroveň muslimských fanatiků v Íránu a islámském státě.

S dotyčnými násilnými Rusy je třeba jednat velmi rázně, tvrdě potrestat a pak doživotně vyhostit z České republiky. Není možné tolerovat, aby nějací primitivní násilníci veřejně tloukli lidi kvůli jejich postojům. To je v demokracii nepřípustné. Jestliže bychom připustili toleranci takových praktik, byl by se svobodnou společností konec. A proto je třeba takové násilníky rázně eliminovat.

Je tu už asi deset let, kdy jsem v Plzni dostal se dostal na komunistickou demonstraci uspořádanou před místní radnici proti americkému vojenskému konvoji. Asi takto, demonstrantů bylo asi patnáct, nás ostatních podporujících Američany řádově stovky. Akce komunistů proto zákonitě skončila fiaskem, protože rudého řečníka meloucího cosi o amerických imperialistech lidé vypískali a vykřičeli, Policie však zakročila, když došlo k pokusu o jeho napadení. Slovní nespokojenost je přípustná a toleruje se. Násilí je však neakceptovatelné. Nemusí se to někomu líbit, ale ti komunisté měli svoji akci řádně ohlášenou podle práva. Fyzické útoky jsou nepřípustné i v takových případech. A to sám bývám obecně na komunisty za jejich zločinnou minulost velmi zlý.

