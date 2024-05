Babi chválila Babiše, já poslouchal a vyklízel její stodolu

Tornádo před třemi roky zdevastovalo jihomoravské obce a já tam vyrazil pomáhat, jako mnoho jiných dobrovolníků. Čas tam strávený patřil k mým nejkrásnějším životním zážitkům.

Ničivý přírodní živel tehdy 24. června 2021 řádil v okolí Břeclavi. Zabíjel, ničil a způsobil obrovské škody. Mnoho domů zůstalo bez střechy včetně kostela v Moravské Nové Vsi. Právě do tohoto městyse jsem začátkem července dorazil na pomoc. Byly už zde stovky dobrovolníků z celé země, já se přihlásil na místní faře a pracoval na kostele, který zůstal bez střechy. Mimo jiné tam s námi byl a pomáhal odklízet následky větrné smršti též přítel jedné z pomocnic – studentky olomoucké univerzity, který pocházel z Izraele.

O dobrovolníky bylo dobře postaráno, přespávat mohli na nádraží v sousedních Hruškách v lehátkových vozech, bylo kde se umýt a zajištěno bylo i jídlo. Já se ubytoval u známých v Břeclavi.

V Moravské Nové Vsi působil štáb, který dobrovolníky směroval tam, kde bylo potřeba. Tak jsem byl s několika kolegy vyslán k jedné staré paní, které tornádo zničilo stodolu. Tu bylo potřeba strhnout, jenomže ještě dříve vyklidit a připravit k demolici. A právě tyto vyklízecí práce prováděli dobrovolníci. Začali jsme tedy vynášet různé věci a paní nám začala vykládat o tom, jaký je Andrej Babiš skvělý člověk, co všechno dělá pro lidi a ona, že ho bude volit. Já jsem si myslel svoje, ale pracoval dál. Potřebným lidem je třeba pomáhat v každém případě a takové marginálie je nutné přehlížet.

I když, večer po práci jsem seděl s jistou společností v břeclavské hospůdce a jeden přítomný se divil, že pracuji na kostele a pomáhám katolíkům. Jiný jej však okamžitě usadil s tím, že v takových situacích je potřeba pomáhat všem bez rozdílu. Přesně tak, v takových okamžicích je nutné se semknout, zapomenout na spory a na to, co nás rozděluje. Lidem, kteří se bez vlastní viny ocitnou v nouzi, je potřeba pomáhat bez podmínek, a ne podle jejich náboženství, politického zaměření, rasy, sexuální orientace, atd.

Pomoc bližním je velice dobře vystižena i v Bibli, v Novém Zákoně, konkrétně v Listu svatého apoštola Jakuba. Ten v něm praví. „Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit? Budou-li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: ,Odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyťte se,’ a přitom jim nedáte to, co potřebují pro své tělo, co je to platné? Tak i víra: nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá.“ Čili takto, pouhé řeči nikomu nepomůžou, je potřeba přiložit ruce k dílu.