Jak přežít dovolenou s otravným partnerem?

Znáte ty typy, co jim není nic vhod, nic dost dobré, i kdyby to dobré bylo, ale přímo si libují v pocitu, že je všechno špatné, i kdyby to špatné nebylo?

A znáte film „Pane, vy jste vdova“! a Fanny Štubovou, která polykala zlaté předměty a svých partnerů se zbavovala tak, že řekla, cituji: „Zavři oči, brouku a fik…“? Helena Růžičková tuto postavu ve filmu hrála sice jen chvíli, protože filmový scénář zajistil, že její mozek a schopnosti byly voperovány Ivě Janžurové, ale její legendární hláška zlidověla. A někdy se nám děvčatům sakra hodí. Třeba když mi v knihovně jedna ze čtenářek popisovala jejich loňskou dovolenou, na kterou se už fakt moc těšila, protože potřebovala jen spoustu klidu, sluníčka, vody, a dostatečně vzdálené místo, kam k ní nedolehne hlas lékařů z ortopedické kliniky, kde pracuje jako zdravotní sestra. Řecký Samos jí připadal jako skvělá volba. Manžel souhlasil, ale na místě samém mu nebylo nic recht. Prostě vůbec nic. „A přitom to byla fakt nádherná dovolená,“ soudila čtenářka, „kdyby ji Jarda furt nekazil těma jeho kecama, mohla být přímo fantastická. Za celou dovolenou jsem nenašla způsob, jak ho zpacifikovat a donutit ke šťastným pocitům.“ Mezi námi, já se jí divím. Vždyť řešení bylo tak jednoduché. A ještě se mi to i rýmuje: Dovolená s remcavým partnerem podle Fanny Štubové Manžel: „To už jdeš zase do vody a kupovat si zmrzlinu? Sakra, kde tu jsou záchody a proč sedíme ve stínu? Moře nějak divně šplouchá, plavčíkovi nevěřím, už mě zase kouše moucha, nevíš, co bude k večeři? Nevystrkuj z plavek vnady, na slunce nechoď bez klobouku, doufám, že tu nemaj hady…“ Manželka: „Víš co? Zavři oči, brouku…“ Přeji vám všem krásnou dovolenou a plno příjemných zážitků, ať na ni pojedete s kýmkoli!!! :-)