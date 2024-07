Česká televize nepotřebuje přikrmit, ale zeštíhlet

Je Česká televize efektivně fungující médium nebo obézní obluda? Plní svoje veřejnoprávní poslání nebo stala pohodlným úkrytem pro tvůrce a zaměstnance? Proč musí občan platit něco, co nechce?

Česká televize začínala jako státní televizní stanice a přinesla občanům na svou dobu moderní médium, nejrychlejší informace o událostech, dosud neexistující tvorbu, filmy a zábavu. Svět a technologie se ale mění a na celém světě zažívá televize ztrátu zájmu, diváků a úbytek financí. Televizní stanice čelí tvrdé konkurenci, nové vznikají a jiné zanikají.

To se netýká České televize, která stále drží své postavení polostátního média se silnou autonomií. To je ale vykoupeno její symbiózou s liberálně-progresivní kulturou a podporou spřátelených politických sil. Nestrannost a vyváženost zpravodajství ČT je absurdní chiméra, potvrzená statistikou politiků a komentátorů, kteří dostanou možnost v ní veřejně vystoupit a prezentovat svoje názory.

Od roku 1989 se Česká televize postupně dostala pod kontrolu „intelektuální elity“, která se považuje za morální autoritu a její pohled na svět se stal dogmatem. To se naplno projevilo v roce 2000, kdy zaměstnanci ČT odmítli uznat nové vedení a s podporou některých opozičních politiků včetně Václava Havla si vydupali jeho odvolání. Navenek zvítězila pravda a láska, ale ve skutečnosti se ČT dostala pod kontrolu skupiny zaměstnanců a jejich politických zastánců. Současná česká vláda má v ČT pevnou oporu a za odměnu jí odsouhlasila rozšíření příjmů z dalších poplatků. Ačkoliv se zpravodajství ČT dlouhodobě potýká s kritikou objektivity, je zcela nedotknutelné.

Nyní má ČT 2950 zaměstnanců plus řadu externích spolupracovníků, 4 kanály a pláče po dalších financích. Je to obhajitelné? Jak výkon a efektivita ČT odpovídá její úloze, Zákonu o České televizi a Kodexu České televize?

Pro srovnání počty zaměstnanců v jiných televizních stanicích (čísla jsou orientační z veřejně dostupných zdrojů):

Česká televize – 2950 zaměstnanců

Nova - 700

Prima – 500

CNN – 4000

Fox - 10400

BBC - 21000

Potřebuje ČT skutečně 4 vysílací kanály? Které pořady jsou skutečně účelné pro platící zákazníky a které pořady jsou nutné jen pro umělé udržování zaměstnanosti? Není ČT spíše moloch, kde si spřátelené skupiny tvůrců a vybraných umělců navzájem dohazují zadání, finance a angažmá?

Teď jedna asi rouhačská myšlenka. Je sportovní zpravodajství veřejnoprávní služba nebo čistá komerce? Musí Mistrovství světa v nějakém sportu přinášet veřejnoprávní médium nebo je to práce pro komerční televizi? Mohla by komerční televize za prostředky získané z reklamy přinést stejně kvalitní službu? Získali by současní pracovníci sportovní redakce místa v komerční televizi nebo by se přišlo na to, že jsou zbyteční?

Ano, ČT rozhodně potřebuje nekompromisní revizi zadání, efektivity a potřeb. ČT musí zeštíhlet a jako každý zatuchlý korporát potřebuje restartovat vnitřní soutěživost. Bude to bolet, dá se čekat řev a obviňování z útoku na nezávislá média, ale zaměstnanci ČT si musí uvědomit jednu věc. Oni nejsou majiteli ČT. ČT je služba občanům, kteří ji platí a pokud tu službu chtějí změnit, mají na to právo. ČT se podobá morbidně obéznímu pacientovi, který už není schopen pohybu a tak žádá vládu o pravidelnou péči a výživu. Za to vládě slibuje, že ji bude chválit a obhajovat. Ne! Čím déle se bude zeštíhlování odkládat, tím bude rehabilitace náročnější a bolestivější. V dubnu 2024 oznámil generální ředitel Jan Souček snížení počtu o 90 zaměstnanců. Prý to bude těžký a bolestivý krok. Ovšem část z toho jsou neobsazené pozice a na webu ČT je nyní nabídka 16 volných pozic. To zeštíhlení by nemělo být 90, ale nejméně 900. Nepochybuji o tom, že zkušení a schopní zaměstnanci najdou v Praze uplatnění.

Vlády se mění a ČT zůstává. Je Česká televize objektivní veřejnoprávní médium nebo loajální vládní propaganda? Budou zaměstnanci ČT podporovat loajálně současnou vládu do poslední chvíle nebo ve správný okamžik pochopí, že potopit současného chlebodárce může být jejich záchrana? Bude mít současný generální ředitel odvahu k zásadnější reformě? A proč to musím platit?