A do amerických voleb nastupuje Michelle Čaputová

Pardon. Ona je to vlastně Michelle Obama. Sice na rozdíl od ex-prezidentky není blond, ale jinak mají obě mnoho společného. Především jak se dostali k nominaci. Prostě dobře vypadají a někdo je vybral.

Myslíte, že poněkud předbíhám, protože staroušek Biden je stále kandidátem a Michelle nikdo nenominoval? Tohle není věštění, spíš sázka. Kdyby taková pravděpodobnost výhry byla v Sazce, hned podám plný tiket.

Má staroušek Biden šanci na znovuzvolení? Rozhodně ne. Po první prezidentské debatě ho veřejně odepsala i liberální americká média a především jeho sponzoři. Proč cpát miliony do chcíplého (pardon, skomírajícího) koně?

Můžou Demokraté letošní volby prostě vynechat, nechat vyhrát Trumpa a najít během 4 let nového kandidáta? Rozhodně ne. Úřad amerického prezidenta je příliš důležitý pro statisíce lidí, kteří luxusně žijí z amerického státního rozpočtu. Stovky miliard, které proudí do těch správných firem, stojí za jakékoliv úsilí, i kdyby to bylo přes mrtvoly. Desítky miliard investovaných do Ukrajiny a dalších zemí by byly promarněny. A především hrozí, že Trump se svými vyšetřovateli rozjede odplatu a začne šťourat do černé díry, kam minulé roky mizely americké peníze.

A co Robert Kennedy? Vždyť je to člen Demokratické strany. Proboha. To jméno u Demokratů nevyslovujte. To je rebel. A především zcela nepřijatelný pro zákulisní vládce Demokratické strany. Ten by se pokoušel zavádět nějaké šílené ideály klanu Kennedyů jako pragmatismus, poctivost nebo nedejbože transparentnost. Víte, kolik práce dalo zbavit se jeho předchůdců?

Novináři spekulují nad dalšími jmény z Demokratické strany, z nichž asi nejobskurnější jsou viceprezidentka Kamala Harris, která během svého působení prokázala naprostou neschopnost ve všech směrech, a kalifornský guvernér Gavin Newsom – ultraliberál s širokým americkým úsměvem, kterému se Kalifornie mění pod rukama ze zlatého státu na předlužený homeless state.

Tak nám zbývá Michelle. Překvapení? Ne. Kdo poctivě sleduje média, mohl si všimnout, že mediální testování situace probíhá už nejméně od začátku tohoto roku. Tuhle malá zmínka, tady pochvalný článek, tamhle připomenutí jejích narozenin. A někdy v únoru první spekulativní články o její vhodnosti do úřadu. A zatím exprezident Barrack Obama doprovází starouška Bidena na jeho cestách a při vystoupeních. Dohlíží, aby nezakopl, nebo ho nenápadně vodí, když Joe nemůže najít cestu z pódia nebo bloudí po letištní ploše.

To že je Barrack schopný politik nelze rozporovat. Z malého Afričánka narozeného (možná) na Havaji se dokázat prodrat do nejvyšší politiky. A to bez skandálů. Ani v jeho rodném listě se nikdo šťourat nedovolí. A to, že v žádosti o stipendium na univerzitu uvedl migrační původ, byla jen administrativní chyba. Veškeré výtky byly už za jeho kandidatury spláchnuty, když byli šťouralové obviněni z rasizmu, nenávisti k migrantům, muslimům a možná i z členství v KKK. Je ideálem moderního liberálního prezidenta – z chudých poměrů, vzorný manžel a otec, se širokým úsměvem, akčním vystupováním, ráznými projevy. Jeho domácí politika byla otevřeně liberální, ale na mezinárodním poli pracoval na posílení amerického vlivu v zahraničí, především v arabském světě. S jeho posvěcením začala Saúdská Arábie bombardovat Jemen, za jeho vlády a s americkou podporou vypuklo arabské jaro, které rozvrátilo severní Afriku a Sýrii, za jeho vlády došlo k rozmachu Islámského státu a v Afghánistánu bylo nasazeno nejvíce vojáků. Akce na likvidaci Osamy Bin Ladena v Pakistánu bez vědomí pakistánské vlády byla jen ukázkou amerického pohledu na podřízené země.

Barrack nemůže oficiálně kandidovat na třetí období, ale Michelle je ideální způsob, jak tohle pravidlo obejít. Usměvavá, skvělá matka, aktivní v dobročinnosti, naprosto bez skandálů. To že bude jen výstavní loutkou jejího manžela (potažmo jeho sponzorů) vůbec nevadí. Po katastrofálním prezidentování Joe Bidena už Američané už Američané skousnou cokoliv.

Tak uvidíme. Pro nás by taková volba nebyla nic nového. Naši voliči si také zvykli na prezidentské kandidáty vytvořené pečlivým marketingem. Voličům nevadí, že kandidátem je blondýna nasazená zahraniční neziskovkou. Ona je přeci reprezentativní. Voličům nevadí, že kandidát je komunistický kádr z poctivé komunistické rodiny. Určitě se polepšil a hlavně dobře vypadá.

Koho vlastně zajímá, kdo vládne Americe a kdo je nejmocnějším člověkem planety? Hlavně, že dobře vypadá...