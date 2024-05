The Marx Brothers’ wonderland – Úsměvy a úšklebky CXXXXV.

„In a world where laughter enhanced every moment, every scene, every line, The Marx Brothers’ wonderland was truly divine!“

Zítra, 19. května 2024, uplyne rovných sto let ode dne, kdy bratři Marxové uvedli svou první inscenaci na Broadwayi. A onou hudební komedií I’ll Say She Is odstartovali strmou kariéru, jíž vstoupili mezi divadelní hvězdy broadwayské, mezi filmové hvězdy hollywoodské a mezi superhvězdy historie lidské radosti a srandy. – Že se to událo v roce 100. výročí pokřtění jejich nechvalně známého jmenovce, Karla Marxe, ve skutečnosti s kariérou bratří Marxů velmi pravděpodobně vůbec nesouviselo. A protože si Chica, Harpa, Groucha (a ovšemže i Gumma a Zeppa) vysoce cením, coby osobností významu mimořádného, ke své obvyklé čmáranici a veršíkům mimořádně připojuju i tuhle připomínku a kratičký děkovný song.