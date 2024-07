O erotice domácí i veřejné – Úsměvy a úšklebky CLX.

O kultivované politice a flétně v žitě – Úsměvy a úšklebky CLVII.

Zahodím flétnu do žita vedle pěšinky k bezúčelnu, kde nestmívá se, nesvítá. Zahodím flétnu do žita, a přání nevyužitá smíte si vzít zpět do Hamelnu. Zahodím flétnu do žita vedle pěšinky k bezúčelnu.