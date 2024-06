Zářivá hvězda Komunistické internacionály svítá z Orientu. Imprálisté, třeste se! Zalijeme vám chřtány naší mírovou ocelí!

Dík ušlechtilé spolupráci mezi Ruskem, Severní Koreou a Vietnamem se prý má zrodit nový řád světa. Řád tak pevný, že „prohnilý Západ“ nebude mít šanci do něj kafrat. Jak jinak, „světový mír“ bude zajištěn masivními dodávkami severokorejské munice Rusku, aby mohlo dál vést svoji dobyvačnou válku proti Ukrajině.



Nové „mírové“ bratrstvo se prý už skutečně zrodilo. Není nad mír, žejo... „Putin a Kim se dohodli, že kvůli sobě vstoupí do války. Kruh Moskva–Pchjongjang se uzavřel“ viz Odkaz

Je to jasné, chcete-li ten pravý a jediný mír, podporujte válku ze všech sil: „Putin ocenil, že Korea podporuje jeho válku proti Ukrajině“. viz Odkaz

Soudruzi, je to naprosto logické, to musí pochopit každý: Když máte posvátný zájem, aby se nekradlo, pak jedinou cestou k dosažení kýženého stavu je, abyste začali ve velkém krást. To dá rozum. A když se v žádném případě nechcete rvát, tak se musíte na někoho vrhnout a začít ho mlátit hlava-nehlava.

Budět takaja borba za mir, što něostanětsja kameňj na kameňju. Kdo chce válku, tlachá o míru a přátelství. Přes čtyřicet let trvající komunistickou válku za mír jsme tu už měli. Jen chorý rozum by ji chtěl opakovat.

Nepříliš humorná perlička na závěr.

Pan ministr zahraničí ze sousedství se brzy po nástupu do funkce začal přímo fajnově bratříčkovat s mezinárodně sankcionovaným s. Lavrovem. Odkaz

A tentýž pan ministr teď najednou zdůrazňuje, jak neskonale bude jeho milovaná vlast potřebovat, aby byl její vzdušný prostor spolehlivě chráněn silami NATO.

