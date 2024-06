Hanácky prupovidke nejenom z Prvni Eveňju. Influensér betostně potřeboje folouvére a oni zase pro vlastni životni štěsti potřebojó nejakyho influenséra. (Bez folouvéru je influensér očiněná nola)

Vzniklo z teho heslo: „Hanácky influensére e folouvére imrvére!“

Bez vlastniho influenséra be to nekteré oddané voleč ani nepřežel.

Nekdo pré poožévá citáte, abe vzboděl dojem, že je chetré. Akoráť je divny, že na hláške od stréca Francina to neplati.

Každé pořádné influensér mosi za sebó nechat viditelnó stopo

Velké problém je ale s vlivnéma osobama a všelejakéma poletekama: Na te plati pořekadlo, e gdeš trocho hroby: „Čem větši zviře, tem větši h...exkrement“

Chaós na jinak óplně klidny Prvni Eveňju vznikne až v momentě, gdeš to bode nekdo chtět organizovat a nainstaloje tam semafór.

Ať tahnete jak omite, gdeš folouvér nechce, tak se za vama nipohrne...

Přepadla mě mešlenka a s hruzó zjišťojo, že nemám, jak bech se ji obráněl!

Toš zme pekle makrele, ale mosele bet zakrety, abe nezmukle

Toť take nepoznáde, gdo je folouvér a gdo influensér...

Osamělé influensér. Folouvéře neésó nigde... Ani jeden!

Pré má každé národ takovó vládo, jakó si zaslóži. O nás má zase každé pantáta takovy slípke, kačene a pséke, jaky si zaslóži.

Toť je to fčil hosty, ale ze situace neni jasny, gdo je ten infulensér a gdo folouvér...

Folouvér ještě váhá, nedá se jen tak lehko navnadět...

Mosite mět jasné styl, pak se folouvéře pohrnó

Gdebeste náhodó nerozoměle englycke, tak vám to vesvětlim: Influensér, to je takové člověk, co má infulenso. Po hanácke normálni skřipko.

