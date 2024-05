Moje tvář je mistrovské dílo. Blíží se Mezinárodní týden rovnocennosti tváří

Od 13. do 19. května 2024 proběhne tradiční Mezinárodní týden rovnocennosti tváří. Iniciátorem je celosvětové sdružení Face Equality International.

Jedná se již o 6. ročník a letošním heslem je „Moje tvář je mistrovské dílo“.

Cílem celé kampaně je poukázat na originalitu a jedinečnost každého z nás. Každá tvář a každé tělo je krásné a jedinečné, proto je pod letošním celosvětovým tagem #MyFaceIsAMasterpiece vyhlášena výzva o vyzdvihnutí jedinečnosti svého vzhledu díky jakékoliv vizuální odlišnosti. Kreativním zdůrazněním jinakosti se podpoří inkluzivita a krása, která spočívá v rozdílech, a tím se odbourají pocity, že je něco špatného na tom vypadat jinak.

„There is nothing more truly artistic than to love people.“ – Vincent Van Gogh #MyFaceIsAMasterpiece

Během Mezinárodního týdne rovnocennosti tváří se také prostřednictvím sdílených příběhů lidí, kteří mají viditelné odlišnosti obličeje (kožní problémy, deformity obličeje - vrozené, nebo způsobené např. úrazem) poukazuje na potíže se sebevědomím, šikanou, pocitem izolace, nízkého očekávání ve škole, v práci, na sociálních sítích atd., stále se opakující otázky na vzhled nebo naopak mlčení ve společnosti, pozorování, zírání a předsudky.

Deformity obličeje jsou zanedbávanou otázkou globálních lidských práv, kterou právě tyto členské organizace řeší a otevírají. Rovnocennost tváří je lidským právem, avšak jediné právní uznání lidí s deformitami obličeje spadá pod zákony zaměřené na postižení. Je deformita zdravotní postižení? Většina z nás si to jistě nemyslí a i toto je jedna z myšlenek kampaně. Proč je potřeba to změnit je zřejmé z jednotlivých příběhů. „Globální zkušenost lidí s odlišností obličeje je také zkušeností nerovnosti, skrývání nebo zneužívání a porušování lidských práv.“ Na instagramovém účtu viditelni je možné se dočíst, s kolika zločiny z nenávisti se musejí tito lidé potýkat ve všech aspektech života, ze kterých je často nemožné uniknout. Mnohdy potom vedou k úzkostem, depresím, různým druhům sebepoškozování, sebevraždám…

Vzhled není překážkou, dokud nás kvůli němu nezačne odsuzovat společnost.

Příspěvek zveřejněný na instagramovém účtu viditelni

Face Equality International

Face Equality International je celosvětové sdružení spolků a organizací zastupující diagnózy, které ovlivňují vzhled. Vzniklo na podzim roku 2018 díky iniciátorovi Jamesi Partidge z Londýna.

Inciativa hájí zájmy a usiluje o lepší svět pro lidi s viditelnými odlišnostmi v obličeji, které vznikly důsledkem nemoci nebo úrazu.

Snaží se ukotvení práv těchto lidí pro jejich hájení v každodenním životě.

Řeší osvětu jinakosti a tím prevenci šikany a projevy zneužívání a nenávisti.

Nyní alianci tvoří 37 členských organizací.

Rovnost tváří

Česká republika se do sdružení Face Equality International přidala v roce 2019 díky spolku Be Treacher-Collins , který je v ČR a na SR doposud jediným členem a iniciátorem celé akce u nás.

Ve stejném roce Be Treacher-Collins společně se spolkem Ichtyóza, spolkem Popálky o.p.s. a spolkem AVMinority, z.s. vytvořili projekt Rovnost tváří, na kterém s nimi spolupracovala Tamara Klusová a nesl hlavní heslo Víc srdcem než očima. Tamara prožila den s tváří poznamenanou Treacher Collins syndromem.

Postupně se každý rok přidávají další organizace a letos je jich zapojeno již více než 20 z ČR a SR. K výše uvedeným čtyřem spolkům se připojili: KoARPZPD v ČR, o.s.; ngenévus CZ-SK, z. s.; Microtia Czech Republic; Kolibříci Pomáhají, z.ú.; Viditelní; Šťastný úsměv, z.s.; Výnimočná tvár; OZ Umenie počuť; Nepocujuce dieta.sk; Za novým úsměvem; Život se syndromem; (A)top život; Tělo s příběhem s.r.o.; Malý atopik; Revenium z.s..; Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků; Albína z.s.; Ehlers-Danlosův syndrom a syndrom hypermobility, z.s.; Burn Fighters; FUCK CANCER z.s. Připojují se také jednotlivci, jejichž onemocnění nemá zástupnou organizaci (např. diagnózy Rosacea, Goldenhar syndrom, Lymfedém, Oculo dento digitální dysplázie, Cemento-oseální dysplazie obličeje).

Funguje aktivně celoročně a hlavní kampaň probíhá vždy v květnu v rámci Mezinárodního týdne rovnocennosti tváří.

FEI Week / Mezinárodní týden rovnocennosti tváří

Kampaň běží zejména na sociálních sítích, dále také prostřednictvím offline besed a akcí ve školách a školkách po celém světě napříč kontinenty.

Během týdne se vysvětlují a otevírají témata, která jsou mnohdy ve společnosti tabu, a to zejména právě díky sdíleným příběhům osob s jinou tváří.

Zakončením celého projektu v ČR a SR je Piknik všech tváří .

. Zapojit se může každý, koho problematika zajímá, aniž by žil s nějakou vzhledovou odlišností. „V České a Slovenské republice se snažíme provázat co nejvíce organizací, spolků a jednotlivců zastupující výše uvedené diagnózy a společně zvýšit osvětu o rovnosti tváří, zapojit se tedy můžete každý sdílením, přímou účastí na pikniku, předáním nápadu dál mezi známé. Vítáme ale i každého, koho tato kampaň zaujala, protože šířit osvětu o rovnosti tváří můžeme všichni i bez jakékoliv diagnózy“, říká Eliška Staňková, zakladatelka projektu.

Členské organizace poskytují lidem s jinou tváří společně naději, že se bojuje za jejich práva napříč politikou, médii, vzděláváním, ale i v každodenním životě.

Piknik všech tváří

Piknik všech tváří - setkání tváří v tvář proběhne letos v Praze v Parku Grébovka dne 19. 5. 2024 .

Přijměte pozvání od zapojených českých i slovenských organizací a iniciátorů akce. „Vezměte deku, kohokoliv s sebou, něco dobrého k jídlu, k pití a přijďte mezi nás užít si den na krásném místě. Počasí zatím nezaručíme, ale rozhodně zaručujeme dočerpání energie ze spolubytí."

Bližší informace k pikniku najdete ve facebookové události https://fb.me/e/1TDhgMGeIw

Ještě teď si pamatuji tu euforii z loňského ročníku. Energie, dobrá nálada, pocit užitečnosti a nespočet milých setkání. Tohle nejde ani popsat, to musíte zažít. Lenka Šourková (nadace KOLIBŘÍCI POMÁHAJÍ, z.ú.)

Aktivity pro pedagogy

Jelikož jako jeden z cílů je osvěta , tak organizace společně s týmem spřátelených pedagogů vymysleli několik aktivit pro práci s dětmi (od MŠ po 2. stupeň ZŠ ).

Aktivity pro osvětu jsou zejména o tom, jak mluvit o vzhledových odlišnostech a podporovat rovnocennost tváří ve školách. Jsou zábavné, kreativní a zároveň zvyšují povědomí o tomto tématu.

Pokud máte zájem se se svojí MŠ nebo ZŠ zapojit, zde jsou k dispozici připravené materiály ke stažení https://www.rovnosttvari.cz/aktivity-pro-pedagogy/

Fotogalerie z pikniku 2023

Oslovila Vás myšlenka iniciativy? Zapojte se spolu s námi. Eliška Staňková, zakladatelka projektu (spolek Be Treacher-Collins)

