Digitální prokazování totožnosti po celé Evropě? Už brzy realita

Prokazování totožnosti pomocí mobilní aplikace po celé Evropě? To zní jako něco, co by nám v dnešní digitální a zrychlené době mohlo přinést výrazné zjednodušení nejrůznějších situací.

Ať už při check-inu na letišti, podání daňového přiznání nebo přihlášky na univerzitu, pronájmu auta anebo třeba založení bankovního účtu. Návrh Evropské digitální identity (eID), kterou si můžete představit jako takovou digitální peněženku, finálně odsouhlasili europoslanci na konci letošního února. Už brzy se tedy občané ze všech koutů Evropy budou moci těšit na jednotnou aplikaci, kterou bude možné pro prokázání totožnosti použít kdekoliv po EU. Velkou výhodou je, že aplikace digitální peněženky bude dobrovolná. Občané si tedy budou moci zvolit, zda se chtějí prokazovat a identifikovat „po staru“, tedy s klasickou plastovou kartičkou jako doposud, nebo právě digitálně za pomoci evropské digitální peněženky. Kromě dobrovolnosti s Piráty vítáme i to, že aplikace umožní, aby si každý uživatel při prokazování totožnosti zvolil, která data chce s ověřovatelem sdílet. To je významný prvek ochrany soukromí a dat evropských občanů. Digitální identita nesmí být nástrojem pro sledování občanů! Už v červnu 2021, kdy Evropská komise přišla s návrhem na nový rámec pro Evropskou digitální identitu, bylo očividné, že text obsahuje řadu pochybných ustanovení. Tato ustanovení byla problematická zejména z pohledu soukromí občanů. A tak pro nás, Piráty, začal boj. Soukromí a identita každého občana je pro nás totiž velmi vysoká hodnota, kterou nemůžeme a odmítáme riskovat. Ve finále se nám podařilo několika nesmyslným návrhům, které by posloužily ke komplexnímu sledování životů Evropanů, zamezit a z textu je vypustit. Ve finále se nám podařilo několika nesmyslným návrhům, které by posloužily ke komplexnímu sledování životů Evropanů, zamezit a z textu je vypustit. Naopak se nám do návrhu podařilo prosadit i další klíčovou záruku – a to, že aplikace digitální peněženky bude mít (alespoň částečně) otevřený zdrojový kód. I přesto všechno má ale návrh příliš mnoho děr, které by mohly nejen státy zneužívat ke šmírování vlastních občanů, a tak jsme ho nemohli při závěrečném hlasování s čistým svědomím podpořit. Češi už mají své občanky v mobilu od letošního dubna Na trend digitálního ověřování identity nedávno naskočilo i Česko. eDoklady už od dubna umožňují Čechům mít svůj digitální občanský průkaz bezpečně uložený v telefonu a prokazovat se jím například vůči státu nebo policii. Pomalu ale jistě se tak posouváme mezi digitálně vyspělé státy Evropy, které směřují k modernějšímu, bezpečnějšímu a jednoduššímu způsobu prokazování totožnosti. Věřím, že implementace evropské digitální peněženky proběhne na české úrovni podobně hladce, jako tomu bylo v případě eDokladů, a že česká ministerstva v čele s místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem dokáží Evropskou digitální identitu zavést tak, aby byla jednoduchá, ale zároveň maximálně bezpečná. Přibližně od roku 2026 se pak začne napříč Evropou postupně přecházet na celoevropskou peněženku digitální identity. České eDoklady už dnes využívají některé principy celoevropského řešení, a tak bude tento přechod jednodušší a obyvatelé i úřady budou s používáním digitální peněženky oproti některým státům EU obeznámeni.