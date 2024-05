Yul Brynner byl Rom

Brilantní umělec, který se proslavil například rolí Ramesse II ve filmu Desatero přikázání byl romského původu.

Ano, čtete správně, tento fenomenální herec, který se narodil v Rusku v roce 1920 měl romské předky po své matce. Jeho otec pocházel z Mongolska a dle biografie jeho syna měl rusko-švýcarský původ. Jeho matka, která pocházela z Rumunska měla romský původ, na který byl Brynner velmi hrdý. V útlém věku ho spolu s jeho matkou otec opustil a oni byli patrně z ekonomických důvodů nuceni zemi opustit a přes Čínu se nakonec dostali do Francie. Aby uživil matku a sestru musel si vedle studií na Sorbonně přivydělávat artistickým umění, především na hrazdě v cirkuse a zábavných kabaretech na Montmartru. Nějaký čas se věnoval riskantní a tehdy velmi žádané atrakci, vzdušnému akrobatovi, což se mu nakonec stalo téměř osudné. Při pádu z veliké výšky si zlomil mnoho kostí a lékaři si tehdy nebyli jisti, zda vůbec přežije. Posléze si našel práci v divadle, kde zastával pozici rekvizitáře a nakonec se dostal i k malým rolím. Když začala 2. světová válka pracoval v rozhlase jako válečný redaktor. Zlom v jeho životě přišel na počátku čtyřicátých, kdy odjel do Spojených států, kde se brzy zapojil do divadelní společnosti, která putovala po celé Americe. Nedlouho poté úspěšně debutoval na Broadwayi, kde se objevil ve filmu Twelfth Night. V následujících letech účinkoval v několika dalších divadelních inscenacích a příležitostně pracoval i jako televizní režisér. Na konci čtyřicátých let se stal americkým občanem. Ztvárnil také roli Chrise Adamse v legendárním filmu Sedm statečných a za hlavní roli ve filmu Král a já získal filmovou cenu Oscara za nejlepší mužský herecký výkon. Seznam jeho velkolepých rolí čítá přes čtyři desítky, odehrál přes čtyři tisíce představení a byl aktivní téměř až do své smrti. Jazykově byl nesporně velmi nadaný, vedle ruštiny, romštiny a francouzštiny přibila pochopitelně i angličtina. To byl také důvod k obdivu studentů a kamarádů na univerzitě, kde obdivovali jeho lingvistický talent. Romsky hovořil všude tam, kde měl možnost, například i při předávání filmových cen občas prohodil bonmot v romštině. Brynner byl jedním z těch, který byl pyšný na svůj romský původ a vždy na to okázale poukazoval. Byl velmi známý tím, že rád zpíval romské písně a mnozí jeho kolegové ho rádi na večírcích vybízeli, aby za doprovodu kytary pronesl srdcervoucí melodie. Krom filmu se také věnoval fotografování a hudbě, byl znamenitý zpěvák. V jednom období dokonce pracoval jako model a byl autorem několika knih. V roce 1960 obdržel hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Brynner byl čtyřikrát ženatý a jeho milenkou byla i Marlene Dietrichová. Měl celkem šest dětí, včetně dvou adoptivních. Věnoval se charitativní činnosti, pracoval jako signatář OSN a zabýval se otázkou unesených dětí. Fenomenální herec a výjimečný člověk v pětašedesáti letech podlehl rakovině plic 10. října 1985.