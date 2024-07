Bartoloměj Daniel - první romský historik v Československu

Bartoloměj Daniel byl první romský autor v České republice, který publikoval práci o dějinách Romů.

Dílo bylo taktéž vydáno v německém překladu pod názvem „Geschichte der Roma in Böhmen, Mähren und Slowakei“ ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1998. Byl jedním ze zakladatelů Romského muzea v Brně. Narodil se 17. října 1924 v Šaštíně v okrese Senica na Západním Slovensku. Dětství prožil v romské osadě a po smrti svého otce musel převzít roli hlavy rodiny. Přes všechny těžkosti po přechodu do Prahy dostudoval gymnázium v Dejvicích. Živil se jako dělník na státním statku, přičemž peníze posílal rodině domů a po večerech nadále studoval. Přes veškerá úskalí nesnadného života vystudoval magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor České dějiny a archivnictví, což byl nezpochybnitelný znak jeho cílevědomostí a vytrvalé snahy, zejména pokud přihlédneme na špatnou ekonomickou a společenskou situaci Romů v onom období. Po promoci v roce 1956 nastoupil jako archivní referent na Ministerstvo vnitra, kde kvůli změně názorů na politické dění musel státní správu opustit. Posléze pracoval jako knihovník a archivář v České pojišťovně. Své odborné znalosti využil také v letech 1968 - 1973 ve Svazu Cikánů-Romů. V časopisech publikoval řádu odborných článků, především o romských řemeslech a způsobu života Romů, sbíral také folklorní materiál. V období normalizace byl prohlášen disidentem a živil se v různých dělnických profesích. Bartoloměj Daniel byl uznávaný odborník na romské dějiny a mimořádně pokorný a milí člověk. Jako samouk se učil německy, rusky, a dokonce i esperanto. Krom odborného zaměření na historii se také věnoval psaním básní v rodném západoslovenském romském dialektu, které sám ilustroval. V roce 1970 zorganizoval v Brně unikátní výstavu o romském kovářství a o dvacet let později byl jedním z organizátorů 1. mezinárodního festivalu romské kultury RomFest. V brněnském Muzeu romské kultury pracoval až do své smrti v roce 2001.