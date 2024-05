Babik Reinhardt - jazzový romský génius

Narodil se v Paříži 8. června 1944 a byl mladším synem světové věhlasného jazzového kytaristy Djanga Reinhardta.

Po svém otci nepochybně zdědil výjimečnou muzikálnost, aniž by se ho pokoušel kopírovat. Jeho láska k jazzu se přetransformovala z tradičního romského jazzu do spojení několika hudebních stylů. Tato jazzová fúze silně ovlivnila následující dvě generace. Babik Reinhardt se stal největším žijícím romským jazzovým hráčem na světě. S určitou pravidelnosti většina umělců přilne po vyšlapané cestě svých otců. U Babika to bylo zcela jiné, přesto, že rozvíjel hudební odkaz svého otce, jeho styl produkoval zvláštní esenci, kterou přetavil do moderního jazzu. Jeho začátky hudební školy jsou jako vystřižené z pohádky. Babik se naučil základy hry na kytaru od své matky Naguine Reinhardtové a výuku rozvíjel od členů rozvětvené rodiny. Když mu bylo devět let, jeho otec, který ho vedl zejména ke klavíru zemřel a on zůstal se svou kytarou bez velkého mistra sám. Babik byl nesmírný kytarový experimentátor, aby se vyhnul nežádoucímu srovnávání s jeho otcem, ale také k lásce k modernímu jazzu, přijal otevřenou cestu k fúzi jazzu, jež následně skolila tisíce posluchačů doslova na kolena. Složil mnoho skvělých skladeb a srdcervoucích balad. V roce 1990 jeho výjimečnou muzikálnost zachytil John Jeremy v dokumentárním filmu „Django Legacy“. Za jeho nejproduktivnější období v rámci diskografie se považuje rok 1996 a 1998. Mezi hudební skvosty patří album Live. Za zmínku stojí uvést, že do jeho rodiny patří uznávaný jazzový kytarista Biréli Lagrene či David Reinhardt. V 90. letech byl Babik Reinhardt ponořen do jazzu s dalšími světovými hudebníky, kytaristou Larrym Coryellem a francouzským houslistou Didierem Lockwoodem. Jazzový velikán zemřel v roce 2001 na infarkt ve věku 57 let ve francouzském Cannes a zanechal po sobě hudební dílo, které dodnes ovlivňuje několik generací. Jeho hudba spojuje rytmickou agresivitu s ladnou melodičností, která přeskakuje z jednoho stylu do dalšího a zároveň udržuje vše v jednom celistvém tělese. V hlubším ponoření do jeho hudby se za pochodu střídavě vynořuje celá řada vyjádření. Toto promísení je provedeno s neuvěřitelnou dovedností a citem. Babik Reinhardt byl jazzový fenomén a nezbývá nic jiného, než se k jeho hudební tvorbě poklonit. Odkaz