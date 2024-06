Zabývá se kabala talismany a požehnáním pro štěstí?

Kabala je věda s jasnými a jednoznačnými zákony, které je třeba studovat. Kabalistické texty jasně vysvětlují kroky, kterými musíme projít, abychom získali její moudrost.

Kabala je věda s jasnými a jednoznačnými zákony, které je třeba studovat. Kabala nemá žádnou souvislost s kouzly, požehnáními a různými dalšími amulety a rituály prováděnými v jejím jménu, které se objevily v době, kdy byla před světem skryta. Kabalistické texty jasně vysvětlují kroky, kterými musíme projít, abychom získali její moudrost.

Jedinečnost pravých kabalistických textů spočívá v tom, že jsou vhodné pro každého a obsahují spojení mezi studujícím, jeho duší a Vyššími světy, z nichž duše vychází. Kabalistické texty nás vedou k rozvoji takovým způsobem, který je přesně určený pro každého z nás, podle konkrétní vnitřní struktury a kořene duše každého jednotlivce. Je to podobné tomu, jak si každý z nás v našem světě volí povolání podle své povahy a sklonů svého srdce.

Naše tempo duchovního pokroku závisí na naší vlastní vůli, na tom, do jaké míry chceme poznat, co nám říkají texty a na naší touze poznat Vyšší svět. Studium zesiluje naše vnímání blízkosti Vyššího světa a my si vybíráme možnost žít více podle duchovních zákonů než podle tělesných zákonů našeho světa. Spojujeme se tak s pozitivními silami, které působí v přírodě.

Vždy budeme doufat ve změnu štěstí shůry a v nadcházející lepší život. To, co se dnes děje v našem světě, je skutečně přímým důsledkem toho, co na nás sestupuje z Vyšších duchovních světů. Pokud však budeme vědět, jak se chovat podle zákonů Vyšších světů, sestoupí na nás příznivé síly a zajistí nám hojnost.

Praktickým a systematickým studiem struktury Vyšších světů můžeme přijít na to, jak optimálně máme v životě jednat. Díky tomu se můžeme naučit, jak se vyhnout negativním reakcím na své jednání, a dělat jen to, co v našem životě způsobí pozitivní změnu. Kdybychom žili v souladu s Vyššími duchovními světy, pak bychom všichni kromě dočasného fyzického života, který známe v současnosti, žili ideální životy s pocitem věčnosti a dokonalosti.