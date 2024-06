Spodní stranou nahoru!

Počet článků 98

Celková karma 3,84

Průměrná čtenost 1189x

Úsměvy, ale i smutné chvilky k zamyšlení, příběhy, které nás naplňují a učí žít. Jsem ráda obklopena lidmi, kteří mi život zpestřují, jsem jim za to vděčna. Od mládí jsem si psala deník, skoro deset let. Možná i proto jsem už tehdy brala život až moc vážně. Zůstalo mi to dodnes, všechno až moc detailně řeším, i když to stejně neovlivním. Každopádně to má i svá pozitiva, snažím se celý život absolutně vychutnat a naplno prožít každou minutu, jako kdybych stále vnímala nenávratnost času. Všem kteří se se svými příběhy v mých knihách objevují upřímně děkuji. Něco úžasného – lidské osudy jsou velmi často sobě tak podobné, nevyzpytatelné a velmi barvité, já jim jen trošku pomáhám, když o nich píši – kořením je. Příběhy chaotické, vtipné, někdy strhující. To zbožňuji. Záznamy života „MEA CULPA“, příběhy které mi dávají šanci psát.“A o tom to vše je!“



V roce 2010 jsem vydala knížku "Povidání pro kamarádky". V roce 2015 nakladatelství Jota vydalo moji druhou kníhu "Nejsem namalovaná".