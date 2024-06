Odpovědi reklamačního centra od zhrzených a vyhořelých zaměstnanců

Otázka zákaznice: Po odeslání objednávky a zaplacení online jsem si uvědomila, že jsem nakoupila omylem. Jak to mám řešit? Odpověď: Třeba vám to omylem nedoručí.

Otázka zákaznice:

Dobrý den.

V tomto týdnu jsem od vás zakoupila televizi Samsung uhlopříčka 166 cm, Xbox X Series a nový Iphone 14. Mohu poprosit o slevu na příští nákup nebo slevový kupón?

Odpověď zhrzeného a vyhořelého zaměstnance zákaznického centra (Dále jen Odpověď):

Pokud jste si v jednom týdnu koupila nový televizor, konzoli Xbox a Iphone 13, slevu nepotřebujete. Naopak byste mi ještě mohla měsíčně přispívat na můj plat.

Děkuji předem.

Otázka zákaznice:

Diktafon, který jsem od vás zakoupila nahrává se zřetelným šumem.

Odpověď:

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Otázka zákazníka:

Při zařazení 6. rychlostního stupně automobilu značky Renault, který jsem od vás zakoupil, se z převodovky ozývá nepříjemné rachtání a skřípání. Mohu uplatnit reklamaci?

Odpověď:

Váš automobil, který jste u nás zakoupil, nedisponuje 6. rychlostním stupněm.

Otázka zákazníka:

2 dny před vypršením záruky na sekačku se porouchal motor.

Odpověď:

Vyčkejte prosím 3 dny a kontaktujte nás znovu.

Otázka zákaznice:

Oštěp, co jsem u vás zakoupila, kamsi odlétl a již se nevrátil. Mohu reklamovat?

Odpověď:

Bumerang paní. Zakoupila jste u nás BUMERANG!

Otázka zákaznice:

Parte, které jste nám tiskli, obsahuje překlep v příjmení nebožtíka.

Odpověď:

Tomu už je to šumák.

Otázka zákaznice:

Po odeslání objednávky a zaplacení online jsem si uvědomila, že jsem nakoupila omylem. Jak to mám řešit?

Odpověď:

Třeba vám to omylem nedoručí.

Otázka zákazníka:

Můj televizor, který jsem u vás zakoupil se po 12 hodinách nepřetržitého sledování samovolně vypíná. Jak tomu mohu zabránit?

Odpověď:

Vypněte ho ručně prosím a dříve.

Otázka zákaznice:

Navracím tímto v zákonné lhůtě 14dní pánský oblek o a prosím o navrácení peněz. Šlo o nevhodný dárek, který obdarovanému velikostně vůbec neseděl.

Odpověď:

Darovanému koni na zuby nehleď!

Otázka zákazníka:

2 dny po zakoupení žárovky ve vašem specializovaném s osvětlením, mi žárovka praskla. Vše dokládám přiloženým obrázkem.

Odpověď:

V té tmě tady není na reklamovaný předmět na obrázku vidět

Otázka zákaznice:

Budík, který jsem od vás zakoupila nepřestává zvonit ani poté, co jsem se probudila.

Odpověď:

To se vám jenom zdá.

Otázka zákazníka:

Po pozření vaší polívky 2 v 1 se mi udělalo nevolno.

Odpověď:

Pak vše zafungovalo jak má.

Otázka zákazníka:

Rybička Neonka, kterou jsem u vás zakoupila, mi týden před vypršením záruky chcípla.

Odpověď:

A tímto nás zvete na pohřeb, rozumíme tomu správně?

Otázka zákazníka:

Chci reklamovat vůz, co jsem u vás zakoupil. Když jsem couval, nerozsvítila se zadní bílá couvací světla.

Odpověď:

A jak to víte hmmmm? Jak to víte!?

Otázka zákazníka:

Nemohl jsem se dovolat na vaši telefonickou zákaznickou linku, proto vám raději píšu…

Odpověď:

Vyčkejte u vašeho emailu a nevypínejte počítač. Jste 56. v pořadí, za okamžik budete spojeni.

Otázka zákazníka:

Můj první počítač, který jsem od vás koupila, nemá nainstalovaný operační systém. Jak mohu tento problém řešit?

Odpověď:

A jak nám proboha můžete psát email?!

Otázka zákazníka:

Vaše mička se rozbyla. Teď musim všechno nádobí mít ručně. Žádám odškodnění!

Odpověď:

Naše zákaznické centrum není určeno předškolákům či negramotům.

Otázka zákazníka:

Lopatička, kterou jsme zakoupili naší 3leté dceři na písek, při stavbě hradu ihned praskla.

Odpověď:

Naše plastová lopatička není určena ke stavbě hradů, zámků, ani jakýchkoli jiných budov.

Otázka zákazníka:

Váš odstraňovač skvrn do pračky mi po vyprání trička kapely BEATLES odstranil originální podpisy všech členů kapely i s věnováním (Mirka - with love). Měly nevyčíslitelnou hodnotu!

Odpověď:

Zašlete nám prosím zmíněné tričko, obratem vám členy kapely podepíšeme i s věnováním.

With love – Vaše zákaznické centrum.

Otázka zákazníka:

Mikrovlnná trouba, kterou jsem od vás zakoupil, v noci svítí příliš jasným světlem a ruší mě, v mém 1+kk, ve spaní.

Odpověď:

To v ní vaříte přes noc vývar nebo smažíte krysy?

Otázka zákazníka:

Mixér černé barvy, který jsem u vás zakoupil, neslouží jak má.

Odpověď:

Apartheid byl jednou provždy vymýcen!

Otázka zákazníka:

Námi objednaný výkop, který provedla vaše firma, ohrožuje bezpečnost chodců!

Odpověď:

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá!

Otázka zákazníka:

Tužkové baterie, které jsem u vás zakoupila se vybily do 5 minut!

Odpověď:

Zkontrolujte prosím příkon vašeho vibrátoru. Potřebujete delší nebo kratší výdrž?

Otázka zákaznice:

Blinkr na mém zrcátku se samovolně rozsvěcí, když mě někdo předjíždí.

Odpověď:

Musíte jezdit rychleji.

Otázka zákaznice:

CD s muzikálem „Cats“, které jsem u vás zakoupila je poškrábané.

Odpověď:

Za to můžou vaše kočky.

Otázka zákaznice:

Vysavač, který jsem u vás zakoupila mi vysál všechny úspory. 😉😉😉

Odpověď:

Haha. To jsme se zasmáli. Jste dnes už čtvrtá.

Otázka zákazníka:

Můžete mě prosím informovat, za jakých okolností mohu využít vaši prodlouženou záruku?

Odpověď:

Poslední nákup, který jste u nás provedla byl před 12 lety. Naše prodloužená záruční lhůta vám uplynula právě teď, je nám to líto. Škoda že jste se neozvala o den dříve, ještě bysme s vaším nákupem majonézy mohli něco udělat.

Otázka zákaznice:

Do domu, který jsme u vás zakoupili zatéká.

Odpověď:

Zakoupila jste si dům včetně napojení na vodu, buďte za to ráda. Jiní to štěstí neměli.

Otázka zákazníka:

Po zvážení dodaného uhlí jsme zjistili, že jste nám dodali o 350kg méně.

Odpověď:

Měli jste nákup lépe zvážit.

Otázka zákazníka:

Rohlíky, které jste nám dodali, byly zjevně včerejší.

Odpověď:

Naši pekárnu v Rožnově po Radhoštěm nenapadlo, že si nás někdo objedná z Aše.

Otázka zákazníka:

Vaše reklamační podmínky, které máte na webu, jsou tak miniaturním písmem, že nejdou přečíst.

Odpověď:

A kde jste tedy zjistila naši reklamační adresu, ha? Spadla klec!

Tak co? Nemáte taky vtipnou odpověď reklamačního centra z vašeho života?