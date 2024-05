Normalizační daňový kapitalismus

Pro pána Jána co je to za hloupost si řekne nejeden z vás. A já s ním musím souhlasit, protože ty tři slova v nadpise k sobě prostě logicky nepatří. A jak by řekl Galileo „přece se točí“. Za mne jde jen o to jak dlouho.

Já jsem , dnes díky Bohu zažil , jak socialismus a to v jeho nejtužší podobě pro který se vžil přídomek – normalizační. Pak v devadesátkách přelomovou dobu, kdy jsem si nehráli na kapitalismu ale v tom kapitalismu jsme žili . No a teď jak už to chodí v životě lidském se chystám a zároveň bráním návratu do plenek. Do plenek, které jak dnes vidím hodně z blízka, když navštěvuji přítele své zesnulé matky, kdy v jeho 92 letech, bez nich už to nejde. To je jistě lidská přirozenost a s těmi plenami i jisté pohodlí. Tedy tady se to přijímá – chtě – nechtě.

Kde to však je k zamyšlení a mohlo by to jít změnit a tu pohodlnost vidět ne jako přirozenost ale spíše jako věc pro zlost je to co nyní žijeme. Žijeme my jako součást Evropského společenství. Na to abychom to co žijeme měli nějaký valný vliv jsme moc malí a navíc jsme něčeho dnes, díky pohodlnosti a systému politiky dneška , neoddělitelnou součástí. Všichni jsme zadluženi a všichni máme všechno. Někdo to má dražší za víc a někdo to má levnější za víc.

Co tím myslím. No to, že Němec platí , nejen ze energie, míň z větší mzdy než našinec za stejnou energii, navíc často vyrobenou doma z nižší mzdy. Tady kapitalismus funguje náramně. Protože nepsaným zákonem je, že když něčeho bereš víc, tak platíš míň. Takže z logiky věci je zřejmé, že Němců je více jako Čechů a tedy německý obchodník má ze společného lepší cenu. Kdyby to bylo tal jednoduché tak by se nabízelo, abychom byli zákazníky německého obchodníka. No to by možná šlo, kdyby nebylo , obrazně „politika“. Nabízelo by se napsat pro větší emoci českého politika. Ale tak jednoduché to není. Jsem zastáncem teorie, že jak jsme se učili za dob minulých, že je třída dělníku, rolníků a pracující inteligence, tak já k tomu přidávám další třídu – třídu politiků. Dnes je top pro mne samostatně oddělitelná skupina lidí – třída, která maje jediný cíl spočívající v ovládání státních peněz – daní a používá jako nástroj právě ty daně. Takže je to jediná třída, kdy výrobní prostředek je i produktem. Tedy zdálo by se , že bylo nalezeno perpetuum mobile. No a jelikož i zde platí zákon o zachování energie, který zjednodušeně zní „ Energii nelze zničit ani získat z ničeho“, tak se dostáváme do začarovaného kruhu. Takového finančního greendealu.

Jelikož daně jako takové jsou vytvářeny jako podíl odvedené práce, kde je vytvářena přidaná hodnota, tak pokud ta přidaná hodnota se nevytváří a nebo spotřebovává, tak z logiky věci musí se cokoliv blížit konci. No a konci se všichni brání. No můj přítel mojí máti v 92 letech už se moc nebrání, to spíše doktoři se brání přesně podle sloganu „ Dnes bez doktora už neumřete“. Pokud jste v produktivním věku, tak se bráníte a nebo vám pomáhají se bránit. V USA poradci Bidenovi. U nás mladé fešná zrzka Babišovi a předcházejícímu z jiného spektra politiky a ale politiky méně fešná a ne zcela mladá, ale taky zrzka. No a pokud jste v té třídě politiků, tak pokud ubývá peněz tak namísto slova šetřit nebo zvýšit – úsilí , politik použije slovo reformovat. Tím zastře jediné a to zvýšení daní. Protože, když na něco co lidi očekávají a oni očekávají , tak politik zná jen jednu cestu – vyšší daně. Na té nejvyšší úrovni si hrají s takovými „hračkami“ jako je daň z přidané hodnoty, daň spotřební, daň zdravotní , daň sociální. Kdo namítne, že sociální a zdravotní je pojištění tak ho chci ubezpečit, že jakýkoliv poplatek určený zákonem a nenazvaný slovem daň je jen a jen politická účelová lež.No a aby na té nižší úrovni taky měli pocit, že o něčem rozhodují, tak jim ti shora nabídnou rozhodnutí. Třeba ve formě daně z nemovitosti, což asi právě v těchto dnech každý kdo nějakou nemovitost vlastní na složence vidí. No a protože politik potřebuje ke své existenci volbu, tak soustavně pracuje na své oblíbenosti. Ten nahoře hodně. K tomu si zřídil ministerstvo – práce a sociálních věcí. To první slovo je tam nadbytečné jelikož žádnou práci nevymýšlí a hlavní náplní je dotace – promiňte sociální podpora potřebných.

Ať se vrátím k tomu nadpisu a slovu normalizace. Politik a politika vytváří nějakou normu na kterou mají mít nárok všichni od toho normalizace. A tomu normálu podřídí vše a nestydí se u toho i okrádat na základě zákone stanovení normy. Jak to myslím ? No třeba tak, že dnes už není snad město, kdy by nebyl stacionární radar, který dnem i nocí hlídá třeba posledních 500 m ve městě aby jste i kolem cedule v poli nebo v neobydlené čísti města, kde nikdo v noci nechodí toho nejdoucího neohrožovali svým vozidlem rychlostí o 10 km vyšší plus minus 3 km. Třeba ve Šternberku u Olomouce to je v průměru 54 tis Kč denně zeb třech radarů. U nás v Olomouci to je bratru 15 tisíc z jednoho v jednom směru. Za mne plánovaný příjem na základě zautomatizovaného systému není pokuta ale daň.

Ne asi všichni budete nadšeně souhlasit s tím co jsem popsal, ale pokud vás bude aspoň pár , tak Díky Bohu za to. Cesta je jen asi jediná. Být aktivní alespoň do té míry, že budete chodit k volbám. Protože jak napsal otec konzervatismu : „ Zlu k vítězství stačí, když dobří lidé nedělají nic“.

Prima dny Oto Kaděrka