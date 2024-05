Analýzou atentátu dojde asi ještě k většímu rozdělení

Nejsem negativista, to potvrdí ne jeden co mne zná. Ovšem tím jak se politickému establishmentu podařilo rozdělit politiku na správnou a správnou a tím zcela rozdrbat společnost jako takovou nevěřím, že dojde k poučení a změně.

Kdo si položil otázku : „ Jak myslí správnou a správnou ?“ tady je odpověď. Fiala si myslí , že Babiš je lůzr a Babiš si myslí totéž o Fialovi. Stejně je to v zemi atentátu mezi opozicí a pozicí. Tedy z logiky věci všichni politici vše dělají správně ale jenom v opačném vnímání. S tím souvisí i dnešní svět, který dává největší a veškerý prostor negativním informacím navíc zpracovaný medii na základě emocí a nikoliv na základě racionální logiky – argument, logický rozbor, výsledek. Nerozhoduje logika pravdy ale realita lajků. Co má více lajků je trendy – správně to nemusí být zcela.

Přesně v této realitě se roztrhl pytel s hodnocením práce ochranky. Všichni „experti“ vidí chyby a nikdo nehledá positiva. Já si kladu otázku, kde berou tu jistotu sdělení ? Pokud si dobře uvědomuji tak na území bývalého Československa se na politika střílelo naposled na Rašína. Za „rajchu“ se střílelo na Heydrycha, ale to byla válka a tedy se předpokládalo, že se bude střílet, to tak nějak už k válce patří. Takže nevím, kde „experti“ nabrali zkušenost. Za mne by teď ochranka premiéra Fica měla být zavalena nabídkami k práci. Proč ? No protože už zažili to na co jsou cvičeni, přesně v tom duchu, kdy soukromá letadla bohatých pilotují, zejména ti kdo byli v boji.

To se však nestane. Nastane to, že je začne vyšetřovat obdoba našeho GIPSu a bude hledat chyby. Namísto toho aby se šlo k podstatě problému a tím je proč se střílelo. Já to nevím, protože nevidím střelci do hlavy. Mohu se jen domnívat a i proto píši tento blog.

Za mne se střílelo na základě toho, že lidé přestali věřit politikům pro jejich chamtivost nikoliv vyjádřenu materiálními hodnotami, ale chamtivost ve svém přesvědčení, že jsou oprávnění na základě volby vykonávat dobro, jen a jen oni navzájem a proti sobě. Opět se jim , jako před rokem 1989 podařilo rozdělit společnost na my a oni. „Oni“ v nové podobě demokracie svádí primárně zcela bezohledný boj mezi sebou a „my“ jsme se stali komparsem toho boje. Jediným rozdílem té doby dnešní a před rokem 1989 je ten, že tenkrát to byl boj vnitrostranický a nyní k tomu přibyl boj mezistranický. Výsledkem je i to, že pak na politiku k lidem už nezbývá čas a lid se stává , jak jsem napsal výše ,komparsem. No a nyní na Slovensku se stalo to, že někdo z toho komparsu neunesl tu skutečnost a vystřelil. A tím začala nová episoda hry.

Já mám tu zkušenost, že nejvíce pravdy vždy je v prvních chvílích po činu. Ne nepodobně jak je to ve Starém zákoně. Kousl do jablka a zjistil, že je nahý. V další vteřině a všem dalším včetně Nového zákona už je jen následek – jak se vypořádat s tou skutečností. Ano, žádný čin nelze vrátit ale lze se z něj poučit a ne hledat lži k omluvě. Po činu byl Fico zraněn ne způsobem ohrožující jeho život. Dnes už o život svádí boj… Chytrému napověz hloupého kopni…

Už teď se najdou útržky informací, že se politici budou muset zvýšit svou ochranu. Nikde se nepíše, že střelba v Handlové by měla být varováním a výzvou ke změně politiky. No jakou třeba ? No, že třeba žádný politik od jisté úrovně státní správy může mít volený mandát opakovaný jen jednou s přestávkou jednoho volebního období a za život jen dvakrát. Co by se stalo ? Stalo by se to, že politika by se stala opět službou a nikoliv jako dnes lukrativním povoláním u těch chtivých a všeho schopných.

Jak to změnit ? V demokracii jen a jen volbou. Za chvíli máme volby, takže zkuste si nechat projít myslí co je správně či pravdou. Když s tím budete mít problém tak je prima věta : „ není potřeba hledat pravdu jen stačí změnit názor“. Jak budu volit já je zřejmé. Nebude to nikdo z těch dnes správných. Ti ukázali zcela jasně, že cesta vedoucí ke střelbě – není správná.

Prima den Oto Kaděrka