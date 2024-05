Za 20 let se mnohé změnilo. Evropská unie, ODS i já

EU i ODS k horšímu. Co všechno se změnilo k horšímu a co naopak k lepšímu si umíte vyhodnotit každý sám za sebe, ale je mi jasné, že se shodneme, že se neshodneme, když se neshodnou ani Zahradil s Fialou v rámci jedné partaje.

Dnes u snídaně jsem si se zájmem přečetl rozhovor s Janem Zahradilem, který po dvaceti letech v europarlamentu končí.

Kromě jiného v rozhovoru s Petrem Kolářem Zahradil říká, proč je nejhorší českou eurokomisařkou Věra Jourová z ANO, proč Ukrajina vstoupí do Evropské unie nejdřív za 10 let či co si myslí o eurofederalistických tendencích.

Celý článek je dostupný jen v sekci Prémium a tak vám část rozhovoru poskytnu zdarma zde s tím, že názorově mi je Zahradil ze současné ODS nejblíž.

„Po dvaceti letech v europarlamentu končíte. V čem se za tu dobu změnil a v čem se změnila samotná EU?

Nepochybně se změnila EU a europarlament také. Právě ten byl vždy tím nejvíce prointegračním tělesem, nejvíc profederalistickým. Vždy si chtěl přihrát co nejvíc pravomocí, na to potřeboval oslabovat národní státy a posilovat evropské instituce. V posledním období minimálně pěti let se to ještě prohloubilo až nadměrnou ideologizací. Ta se projevuje ve dvou věcech. Zaprvé tam zelená agenda – Green Deal – prosákla úplně do všeho. Pravice, respektive strany, co se tváří, že jsou pro byznys a pro trh, tomu neměly sílu bránit. Teprve v posledních měsících se zdá, že se to daří trochu ředit. Zadruhé, zejména po útoku na Ukrajinu propukla druhá vlna – jakési hledání vnitřního nepřítele. Dospělo to místy až do úplně bizarních rozměrů. Známe to i u nás – kdokoli kritizuje nějaké aspekty evropské integrace, může dostat nálepku šiřitele protievropských narativů, nebo dokonce ruského trolla. Tato paranoia už přestává být snesitelná.“

Je evidentní, že Zahradil je v dnešní ODS černou ovcí, protože je realista a žádný snílek. Vůbec bych se nedivil, kdyby z ODS vystoupil. Konec konců v Bruselu si za 20 let vydělal dost na to, aby si v důchodu žil spokojeně až do smrti. Býti europoslancem je snem mnohých, kteří se teď hodně snaží vetřít do naší přízně, abychom jim dali v červnových volbách svůj hlas. To je totiž jinačí level než být poslancem v Parlamentu ČR nebo senátorem.

Souhlasím se Zahradilem na 100% když říká že „EU je řízena levicově liberálním progresivistickým proudem a ten se to sem snaží tlačit ze všech sil. Ať už formou zákonodárství, anebo formou osvěty, propagandy přes nejrůznější proevropská média a nevládní organizace. Tomu se musíme umět bránit“

Kladu si v této souvislosti otázku, jak se tomu bránit, a jestli to ještě vůbec jde? Nezbývá než doufat, že ano. Za sebe říkám, že můj hlas ti levicoví liberální demokraté nedostanou.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/jan-zahradil-evropska-unie-jourova-federalizace-cesko.A240503_172943_domaci_vals?zdroj=otvirak