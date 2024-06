Tichá eskalace konfliktu na Ukrajině

Po několika měsících se s pomocí Kyjevu tak trochu roztrhl pytel. A zcela zásadní záležitostí je povolení většiny zemí používat jejich zbraně na území Ruska. Putin se asi moc komfortně necítí.

Nadcházející prezidentské volby v USA přinesly několikaměsíční pauzu ohledně vojenské pomoci Ukrajině v americkém Kongresu. Obnovení dodávek přineslo velkou změnu. Změna je tak velká, že se nabízí otázka, zda západ ke konfliktu nezměnil postoj. Vše začalo Švédsko, které jako první povolilo Kyjevu použití jejich zbraní na území Ruské federace. Spíš symbolické gesto, protože poskytovanou zbraní s největším dostřelem je samohybná, a špičková, houfnice Archer. Ta s municí Excalibur dostřelí někam k šedesáti kilometrům.

Archer / Ibanil/ Wikimedia Commons / CC BY-SA

Jenže jakoby Stockholm vyvolal řetězovou reakci a připojily se další země. A Kyjev má najednou munici do MLRS HIMARS v čele s balistickými ATACMS, Francouzi poslali své střely s plochou dráhou letu SCALP a přišlo velké množství 155mm munice do západních samohybných houfnic jako německá PzH 2000, britská AS-90 nebo třeba francouzský Caesar. Výsledky se dostavily ihned. Ukrajincům se podařilo zbrzdit probíhající ruskou ofenzivu, ale to je prakticky ta méně zásadní záležitost. První útoky byly provedeny proti Černomořské flotile s ATACMS, které nejsou určeny proti námořním cílům, ale stačily. Rusové si budou flotilu za chvíli malovat.



Jenže zřejmě s přicházejícími F-16 se Kyjev zaměřil na S-400, klíčový systém protivzdušné obrany Moskvy, následovaný Pancir-S1 krátkého dosahu. Jen za poslední měsíc zřejmě Rusové přišli o minimálně 10 kompletů S-400. Důsledkem je jejich přesun z Kaliningradu, tedy nejpřísněji střeženého místa v Rusku a asi nasazení i nejmodernějších a nevyzkoušených S-500. Nahraditelnost S-400 je velmi obtížná, střednědobě prakticky nemožná a vzhledem k tomu, že ruská obranná doktrína je zaměřená na PVO, jedná se o opravdu fatální ztráty.

S-400 / Goodfon / Public domain

Jenže nejde jen o to, útoky dronů, MANPADS a ukrajinských speciálních jednotek likvidují pomalu flotilu bitevníků Su-25 a došlo i na Su-57. Klenot ruského letectva, který doposud není vyráběn sériově a je jich asi jen dvacet kusů. Zřejmě byla dvě letadla poškozena. Ukrajinci vůbec neváhali a použili HIMARS proti něčemu, o čem se psalo již několik týdnů. Kreml na hranicích ve směru Charkov delší dobu shromažďoval zcela novou armádu. Takže standardní munice HIMARS byla použita na toto uskupení a zřejmě mu způsobila velké ztráty. Rusové situaci podcenili a neměli tam PVO. Prostě ruská klasika, dokud nedostanou přes čumák, nehnou se. Doteď se cítili v bezpečí, protože Ukrajinci přes hranice neútočili a najednou přišla asi hodně velká sprcha z amerických raketometů.



Další zajímavou informací je nákup Američanů šedesáti kusů PVO Gepard. UAV jsou na bojišti kritické a přes padesát let staré německé stroje se ukázaly jako velice účinné. Jejich radary jsou s to na krátkou vzdálenost zachytávat malé FPV drony, zaměřit je a 35mm rychlopalný Oerlikon je doslova katem zařízení. Washington je nakoupil na Blízkém východě, zřejmě v Kataru, kde chránily MS ve fotbale mj. Kyjev obdržel další americko-norské systémy PVO NASAMS, velké množství raket do Patriotů a Izrael už dokonce začal uvažovat, že poskytne své vyřazené špičkové systémy Kyjevu. A jsou to systémy, které zřejmě sundaly i ruský systém elektronické ochrany AWACS Berijev A-50.

Berijev A-50 / Anna Zvereva / Flickr

Rusko má nadále velkou převahu, ale také obrovské ztráty. Situace už je tak daleko, že se hovoří o nasazení severokorejských brigád. Opravdu tristní, může Kreml ještě klesnout hlouběji? Je stále jasnější, že ruský vojenský průmysl nedokáže nahradit západní elektroniku a vybavení na frontě je zastaralé. Naposledy poslali T-62 na frontu bez reaktivního pancíře. To jsou jedoucí rakve. Situace není taková, že by Ukrajina aktuálně mohla Rusy zahnat, ale množství západní pomoci vzrostlo tak, že nehrozí akutní prolomení fronty. A sklady, rafinerie, strategická místa v Rusku stále více hoří. Ve skutečnosti probíhá tichá eskalace konfliktu způsobená oním povolením použití západních zbraní v Rusku. A Putin bude muset reagovat. V ruských médiích jakoby začala masáž obyvatelstva, jak jsou západní zbraně nebezpečné, stojí se proti celému NATO a Rusko je v ohrožení. Bůh ví, čeho je skřet z Kremlu schopen, nedávno použil termobarické zbraně u Ćasiv Jaru, pak už jsou jen zbraně hromadného ničení…