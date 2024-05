Zákaz kouření. Kouření škodí zdraví

Zákaz kouření – je na všech místech oprávněný? Kouření škodí zdraví – je to pravda v každém případě?

Na prvním místě uvádím, že jsem nekuřák a nejsem lékař ani právník. Trochu překvapení, viďte? No, já mám překvapení velmi rád.

Než se dostanu k tomu, proč jsem si toto téma vybral, musím poctivě předeslat, že například zákaz kouření v restauracích mě opravdu velmi potěšil. Nechodím do restaurací příliš často, ale tím spíše je pro mě důležité, abych strávil čas

v příjemném prostředí bez kouře a zápachu. Také pro mě byl ze začátku přínosný zákaz kouření na automobilových zastávkách. Ovšem v dnešní době, kdy se kouří především cigarety elektronické, mi přijde již zbytečný.

No a tím se pomalu dostávám k hlavnímu tématu. Zákonodárci, a nejen ti naši, by měli už konečně začít rozlišovat, co kdo kouří. Pak by zákazy kouření nemusely být na zbytečných místech, případně by označení měla obsahovat ještě jedno slovo navíc.

Kouření je vlastně součástí relaxace a pokud si k tomu najdete i vhodné místo, tak může být ta relaxace přímo dokonalá a zdraví prospěšná. Fyzickému, ale především tomu psychickému. Samozřejmě je potřeba si k tomu najít místo nejen krásné a příjemné, avšak i přiměřeně odlehlé a skryté. Představte si to takové místo například v lese, kde se nesmí kouřit. Je krásné počasí, máte s sebou deku nebo alespoň něco, na co se můžete položit nebo se posadit, a pak… Takové kouření a vzpomínky na ně, vám vlastně v dobrém slova smyslu prodlouží život.

A to fakticky znamená, že je i zdravé. A takový míst je nepočítaně.

Ovšem jedny z největších tragédií jsou zákazy kouření na hotelových pokojích. Párkrát za rok se dostanete na dovolenou, či nějaký relaxační pobyt a nesmíte na pokoji kouřit. Ach jo. K tomu již vlastně ani není co dodat.

Dále již nebudu pokračovat. Sami si jistě dokážete najít další důvody pro, ale především i proti zákazům kouřením a argumenty, že kouření ne vždycky zdraví škodí, ale naopak.