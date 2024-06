Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají – díl 3. – nelegální migrace

Česká společnost je hluboce rozdělená a skoro na ničem se neshodne. Je ale jedna věc, na kterou máme stejný názor. Skoro všichni u nás odmítají přijímat na naše území přistěhovalce z kulturně odlišných zemí.

Politici to vědí a skoro všichni říkají, že jsou proti migraci.

Výjimky jsou jen dvě – Piráti a lidovci.

Piráti migraci dlouhodobě podporují a nijak se tím netají. Pirátské stanovisko k migraci, které dosud visí na jejich webu, obsahuje věty jako:

„Česká vláda by měla mít odvahu prokázat solidaritu nejen slovy, ale i praxí například dobrovolnou relokací přiměřeného počtu žadatelů o azyl či přesídlením azylantů napřímo z válečných oblastí.“

Pirátské stanovisko k migraci jsem před časem podrobně rozebral ve svém blogu:

https://blog.idnes.cz/ivanpicek/stanovisko-piratske-strany-k-migraci-uprchliky-prijimame.Bg21050358

A také zde:

https://blog.idnes.cz/ivanpicek/pirati-hlasovali-pro-nelegalni-migraci-z-afriky.Bg19101803

Dalším, kdo otevřeně navrhl, aby Česká republika dobrovolně převzala na své území nelegální migranty z řeckých uprchlických táborů, je europoslankyně Michaela Šojdrová, jejíž plakáty s heslem „Bezpečná Evropa“ visí skoro úplně všude. Stalo se to v roce 2018 a paní Šojdrová se tím pořádně zviditelnila a ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 dostala přednostní hlasy, díky kterým přeskočila své spolustraníky na volebním lístku a dostala se do EP z jinak nevolitelného místa. Dopadne to letos podobně?

Důležité je také to, že návrh paní Šojdrové na přijetí nelegálních migrantů z řeckých uprchlických táborů tehdy podpořili představitelé těchto stran: KDU-ČSL, ODS, ČSSD, TOP 09, STAN, Piráti

Podrobnosti o tomto případu najdete opět v mém blogu:

https://blog.idnes.cz/ivanpicek/prijimani-uprchliku-uz-je-to-zase-tady-aneb-pripad-50-sirotku.Bg18091305

V Evropském parlamentu se o migraci hlasovalo mnohokrát. Asi nejšílenější usnesení bylo schváleno v březnu 2019. Toto usnesení mj. požadovalo (cituji doslova): „Evropský parlament žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU“.

PRO toto usnesení hlasovali všichni poslanci za ANO, TOP09, STAN, KDU-ČSL (Zdechovský, Šojdrová), KSČM (Konečná!!) a ČSSD (jeden poslanec byl nepřítomen).

Ani europoslanci z ODS se neodvážili vzepřít své frakci a hlasovat proti.

PROTI tomuto usnesení tehdy hlasoval jen jeden jediný český europoslanec – Petr Mach (ano, je to ten Petr Mach, který je dnes jedničkou na volební lístku č. 3 (SPD+Trikolora))!!

(Porovnejte tehdejší hlasování europoslanců za ANO a ODS s tím, co tyto strany říkají voličům dnes. Věříte jim?)

Podrobnosti naleznete zde:

https://blog.idnes.cz/ivanpicek/dalsi-silene-usneseni-evropskeho-parlamentu-cesti-europoslanci-opet-selhali.Bg19040565

Předchozí díl z řady Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají si můžete přečíst zde:

https://blog.idnes.cz/ivanpicek/chudnuti-jako-spolecny-cil-eu-kdo-za-cesko-radikalni-klimaticke-plany-dopustil.Bg24060088