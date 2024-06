Chudnutí jako společný cíl EU. Kdo za Česko radikální klimatické plány dopustil?

Blíží se volby a všichni najednou prohlašují, že jsou proti migraci a odmítají Green Deal a přijetí eura. Jak ale poznat, kdo to myslí vážně a kdo hned po volbách zapomene na své sliby a otočí?

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

Je zajímavé, že toto rčení vzniklo dříve než volby. Přitom právě na volby se hodí ze všeho nejvíc.

Pokud nechcete sednout na lep jako zpěvavý ptáček, podívejte se, jak naši zastupitelé hlasovali ve skutečných hlasováních v minulém volebním období. Jeden příklad můžete nalézt v tomto článku, který se týká opatření na ochranu klimatu známých pod názvem Green deal. Nejdůležitější odstavec z celého článku je tento:

„V polovině ledna 2020 podpořili opatření na ochranu klimatu poslanci Evropského parlamentu jasnou většinou, tedy poměrem hlasů 482 ku 136 (95 europoslanců se zdrželo).

PRO hlasovali čeští europoslanci z ANO, TOP 09, Pirátů a Starostů a nezávislých,

PROTI byla ODS, SPD a KSČM.

Lidovečtí poslanci se zdrželi.

Proto je pravdivé opakující se tvrzení současné vlády, že pro spuštění Green Dealu zvedla ruku vláda Andreje Babiše.“

Pro většinu voličů hovoří tento odstavec jasnou řečí. Před těžkou volbou stojí příznivci koalice SPOLU. Jednotlivé strany koalice Spolu v Evropském parlamentu vůbec nehlasovaly spolu, ale naopak proti sobě. A po volbách v tom budou pokračovat. Ten, kdo dá hlas koalici Spolu, neví, pro koho a pro co vlastně hlasuje. Podpoří svým hlasem zákaz spalovacích motorů nebo hlasuje proti tomuto zákazu? Podpoří přijetí eura nebo jeho nepřijetí?

Přiznám se, že nedokážu pochopit myšlení voliče, který dá v těchto volbách hlas koalici Spolu. Pokud je mezi čtenáři někdo takový, budu velmi rád, pokud popíše jeho pohled na věc.

Je jasné, že voliči Spolu budou kroužkovat jako o život. Ve volbách do EP ale můžete dát jen DVA přednostní hlasy. Pokud Spolu získá 6 europoslanců (což tvrdí předvolební průzkumy), dá se očekávat, že to budou dva lidé z ODS, dva z TOP09 a dva z KDU-ČSL. Tedy dva zástupci prosazující euro a dva, kteří jsou proti. Fifty-fifty. Pro voliče trpícího schizofrenií možná dobrá volba, ale pro ty ostatní?

Děkuji za Vaše příspěvky.