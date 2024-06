Proč jít k volbám do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu bývají mnohými lidmi považovány za nepodstatné. Rozhodnutí poslanců Evropského parlamentu má velký vliv na náš každodenní život. O čem rozhodují europoslanci? Jak je to s propadlými hlasy?

Evropský parlament není pouze poradní orgán. Rovněž rozhoduje o mezinárodních dohodách, přijímá nebo nepřijímá návrhy Evropské komise. Vypracovává také právní předpisy a politická opatření, platná v celé EU, což znamená i v naší republice.

Proč jít volit

Většina zásadních rozhodnutí ve veřejné sféře, které jsme povinni dodržovat, je dělána v Evropském parlamentu. Velmi proto záleží na tom, kdo zasedne v Bruselu do poslaneckých řad. Výběrem politické strany či hnutí vyjadřujeme svůj názor na směr, kterým se bude ubírat EU. Rozhodujeme, zda se má výkon moci dále centralizovat do Bruselu, například v podobě přijetí eura, zrušení práva veta.

Europoslanci rozhodují mimo jiné o přijetí Green Dealu, migračních kvótách. Chránit přírodu je naší morální povinností. Avšak Green Deal není pouze ochrana přírody. Zasahuje výrazně do ekonomiky. Myšlenka čisté energie je dobrá, neměla by však být na úkor ekonomiky a tím i na úkor naší životní úrovně. Zatím nejsou technologie, které by umožnily uplatnit myšlenky Green Dealu, aniž by trpěla naše ekonomika a následně i naše peněženka.

Volbami do Evropského parlamentu volíme naši budoucnost. Stojí proto za to obětovat páteční odpoledne, případně sobotní dopoledne a jít k volbám.

Volit srdcem nebo rozumem?

Před chvílí jsem dostala e-mail jedné politické strany, ve kterém nabádá k volbě srdcem a zároveň ujišťuje, že není možné, aby hlas voliče propadl. S propadnutými hlasy máme zkušenosti. V říjnových volbách do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 mnozí lidé volili srdcem. Mezi ně jsem patřila i já, uvěřila jsem tvrzení, že je třeba volit srdcem, ne rozumem. Že je třeba volit dobro, ne menší zlo. Menší zlo je pořád zlo, a proto je třeba volit srdcem. Podobně uvažovalo milion dalších lidí. Výsledkem bylo milion propadlých hlasů, které výrazně pomohly Pětikoalici dostat se do vlády. Stejnou chybu už neudělám.

Při volbách do Evropského parlamentu se používá volební systém, který zajišťuje poměrné zastoupení. To znamená, že počet zvolených členů z každé kandidující politické strany, hnutí, či uskupení, zapsaných na kandidátní listině závisí na podílu získaných hlasů pro danou stranu, hnutí. Výsledné obsazení mandátů odpovídá podpoře kandidátů, ve volebním obvodě.

Stručně řečeno, princip výpočtu u voleb do Evropského parlamentu je stejný jako princip výpočtu u voleb do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR. Rozdíl je pouze v tom, že celá Česká republika je jeden volební obvod.