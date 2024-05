Nikdy nevstřelil žádný gól, přesto se stal legendou španělského fotbalu

Ve Valencii, hned vedle fotbalového stadionu Mestalla, je jeden zapadlý bar. Když ale vejdete dovnitř, otevře se před vámi kus světa španělské fotbalové historie.

Je půl hodiny před začátkem zápasu. V baru je narváno, na servis u stolů číšníci nemají čas, všichni stojí za barovým pultem a čepují pivo do plastových kelímků.

- Kalamáry! Kdo si objednal kalamáry? – křičí někdo do dveří do kuchyně s plastovým talířkem plným smažených kalamárů s majonézou a plátkem citronu v ruce. Nikdo ho v tom šrumotu neslyší, tak vezme do ruky trumpetu a zatroubí. Všichni se otočí směrem ke kuchyňským dveřím.

- Kalamáááááry! – někdo v rohu se zvedne od stolu a prodírá davem a mezi přepravkami na pivo pro svou porci kalamárů. Na formality si tu rozhodně nepotrpí.

Během dvaceti minut se bar vyprázdní, fandové odcházejí na stadion. Zůstávají tam jen ti, co se rozhodli zápas sledovat v televizi mezi relikviemi, které připomínají Manola s bubnem, největšího fotbalového fanouška španělské reprezentace (psal o něm dokonce The Guardian), a také majitele tohoto miniaturního fotbalového muzea.

Manuel Cáceres, kterému všichni říkají Manolo el del Bombo, má svůj vlastní fotbalovo-fanouškovský dres: červené tričko s číslem dvanáct, černý maxibaret, a nesmí chybět ani jeho pověstný buben. Takto vybaven si nenechal ujít skoro žádné mistrovství světa ve fotbale ani jiný důležitý zápas.

Na fotbalová utkání začal jezdit už v osmdesátých letech. Nejdřív autostopem a později mu letenky a ubytování hradila španělská fotbalová federace. Ale jak sám říká v jednom rozhovoru, během života přišel o všechno: o spousty peněz (když byl zápas, zavřel bar a jelo se), a taky o rodinu. Byl ženatý a vychoval (?) čtyři děti.

Dnes už je Manolovi sedmdesát pět let. V baru, který teď provozuje jeho neteř, se ale ještě občas objeví a nikomu neodřekne selfíčko s člověkem, který nikdy nevstřelil žádný gól a přesto se stal legendou španělského fotbalu.