Migas: španělský pokrm, který byl stejně jako paella jídlem chudých

Paellu zná skoro každý: tenká vrstev do žluta zbarvené rýže s mořskýma potvorama anebo masem se proslavila po celém světě. Ve středním a západním Španělsku jsou ale tradiční migas. Jak se připravují?

Migas stejně jako paella byly v minulosti jídlem chudých. Neexistoval jediný recept, prostě se do jídla přidalo, co dům dal. (To dnes jdou paelloví puristé do mdlob, když v paelle najdou kousek papriky a hned pokrm přejmenují na „arroz con cosas“ – rýži s věcma.)

Migas jsou tradičním jídlem ve středním a západním Španělsku. Na přípravu jsou docela časově náročné. Budeme potřebovat suchý chléb (hodně suchého chleba), červenou a zelenou papriku, stroužky neloupaného česneku, slaninu a klobásu.

V hluboké pánvi na mírném ohni usmažíme slaninu do křupava. Vyjmeme ji a ve stejném oleji uděláme to samé s česnekem, klobásou a paprikou. Olej je teď krásně zbarvený dočervena a voní po masu a zelenině. Je čas do něj nadrobit chléb (slovo migas by se dalo do češtiny přeložit jako drobky), vařečkou ho míchat, aby se nepřipálil, a rozdělovat ho na stále menší kousky.

Na první pohled se zdá, že připravit tuto kalorickou bombu je jednoduché, ale opak je pravdou: je třeba odhadnout tu správnou proporci chleba a oleje, aby výsledný pokrm nebyl ani příliš mastný a ani příliš suchý.

Migas se dají ochutnat ve většině restaurací ve výše zmíněné oblasti, kde je živý turistický ruch, anebo pak na víkendových sešlostech rodiny a přátel a na různých slavnostech, což je i případ z této gastro-foto-reportáže (Svátek Extremadury, září 2023).