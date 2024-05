Je univerzitní střelec Titán?

Ve vyšetřování univerzitního masakru došlo k zajímavé fázi, když dozorující státní zástupkyně, Jana Murínová, sdělila, že „Lze jednoznačně vyloučit chorobný motiv na straně pachatele.

.Nebyl postižen duševní poruchou. Jsou předvoláni spolužáci, kamarádi, svědci. Jdeme hluboko do jeho života.“ (1) Z toho plyne i pozoruhodný aspekt, že pachatel střelbou do historiků a dalších odborníků Filosofické fakulty sice spáchal strašný a trestuhodný zločin, ale tento čin, v jehož závěru se (nejspíše) sám zastřelil, nebyl nelogický…

Kozák navíc zanechal 3 stejnopisy „Dopisu na rozloučenou“ (policejní informace), z nichž jeden byl v počítačové verzi, jeden jeho výtisk zanechal v Hostouni a další měl na těle pod oděvem; takže informace v dopisu považoval za závažné. Policie již téměř 5 měsíců tyto dopisy vlastní, ale dosud nebyla schopná (ochotná) jakoukoliv formou sdělit motiv pachatele, ani komu byl dopis určen; zda spolužákům, policii, veřejnosti, apod.

Nicméně již měsíc po masakru došlo ke zvláštní policejní aktivitě: ministr vnitra 22. ledna zahájil v Karviné (a po týdnech v dalších městech) sérii Debat bez cenzury… Přičemž zřejmě byl i zůstal jedinou osobou, která znala motiv univerzitního střelce. Takže nezbývá než o motivu činu pachatele i o motivu policejního tajnůstkářství spekulovat, přičemž se nabízejí i pozoruhodné verze…

Hrůzostrašný zánik nadějné renesanční kultury D. Kozák byl nadaným studentem historie a za svoji bakalářskou práci s názvem „Problematika revolučních událostí roku 1846 v Krakově a rakouské Haliči“ (2) získal dokonce od Polského institutu v Praze cenu Mariana Szyjkowského v kategorii nejlepší bakalářské práce. Měl tedy dostatečné množství informací, aby mohl kvalifikovaně posoudit příčiny zániku vyspělých civilizací, zejména obou antických a středověké renesance

Historicky nejbližším příkladem je tragický osud evropské renesance, nadějné epochy s převratnými objevy astronomickými, přírodovědeckými, geografickými. Současně však probíhal morální úpadek katolických elit. Papežové i kněží si jednak pragmaticky ověřili, že tresty za porušování Desatera nejsou – bůhví proč – bezprostřední a řešili to lukrativním prodejem odpustků, přičemž kritikové – jako M. J. Hus – byli nemilosrdně upalováni. Nicméně objevy M. Koperníka, G. Galilea či K. Kolumba biblický výklad světa totálně zpochybnily!

Výsledkem však bylo, že se původní, poměrně asketický křesťanský životní styl změnil ve velice chorobný, konzumní přístup se všemi charakteristickými znaky a kontrasty včetně rozpadu tradiční rodiny či orgií obžerství i smrti hladem. Např. renesanční Praha byla dějištěm nekonečných pitek, násilností a vražd i za denního světla a soudní orgány zde takřka nepřetržitě projednávaly případy loupeží, násilí a cizoložství. Všedností byly souboje urozených i neurozených soků. (3)

Takže není divu, že toto původně nadějné období zakončila neuvěřitelně pustošivá 30. letá válka včetně kanibalismu. „…Lidé se rvou o mrchy na mrchovištích, vraždí se o padlé koně, kradou viselce ze šibenic, páčí hroby – ne už aby kradli, ale aby se nasytili. A zařezávají děti a požírají jejich těla.“ (4)

Střední Evropa byla ekonomicky i populačně zdecimovaná. Na začátku třicetileté války měly Čechy 4 miliony obyvatel, na jejím konci sotva milion!!! Ve Virtembersku poklesl počet obyvatel z 313 000 na 48 000, ve Švábsku na desetinu, v Drážďanech na patnáctinu! Středoevropský region se z této katastrofy zotavoval po 2 století. (4)

Rozhodl se David Kozák pro osud Titána? Pro historika, který tyto události, a jejich souvislosti zná a chápe, musí být současný stav západní civilizace naprosto alarmující. Věda a technika již zcela zpochybnily náboženské ideologie, takže v křesťanství (i židovské náboženství či islám) věří více či méně laici a fanatikové, ale ideologická náhrada není po ruce… LGBTQ pochody za masového rozpadu tradiční rodiny, musí zodpovědný historik vnímat jako orgie dekadence. Raketově rostou ekonomické rozdíly mezi bohatstvím a chudobou a vyostřují se boje o zdroje ekonomické, surovinové apod. To vše probíhá pod hrozbou zneužití zbraní biologických i s rizikem světové jaderné války a zániku civilizace.

A kdo jiný by měl celou situaci i její rizika vnímat komplexněji, a tudíž i zodpovědněji, než historik?... Je tedy pravděpodobné, že se David Kozák o nějaké počiny v tomto směru neúspěšně pokusil, a nakonec se rozhodl sehrát roli Titána!

Titáni byli v řecké mytologii nejstarší generací bohů. Jednoho z Titánů, Prométhea, představil Aischylos jako tragického hrdinu a vzbouřence. Titánství je zejména literární postoj, v němž autor vyzvedá hrdinský a beznadějný vzdor osamělého hrdiny proti bohům, anebo se tak sám stylizuje. (5)(6)

Čin Davida Kozáka tedy do kategorie titánství náleží a pokud tomu tak je, nepochybně to uvedl i ve svém dopisu…

Proč ministr vnitra i vláda otálejí se zveřejněním Kozákova dopisu? Důvodů může být samozřejmě více, ale fakticky jsou pro vládu dehonestující, přičemž opozice parlamentní i mimoparlamentní prokazují svou neschopnost.

O podivném turné ministra vnitra po českých městech již byla zmínka. Další „zvláštností“ je že poslanecký výbor pro bezpečnost obdržel osmdesáti stránkovou zprávu o dosavadním vyšetřování, která však byla z osmdesáti procent začerněná; a přitom tito poslanci mají právo na originální text. Fakt, že parlamentní opozice neprotestovala, je opravdu zvláštní.

Dalším a velice závažným důvodem vládního tajnůstkářství může být eventualita,, že dopis obsahuje pasáže, které by mohly oslabit šance koaličních politiků při volbách do EU, a možná dokonce snížit i šance evropských pravicových politiků… V takovém případě by pak měla parlamentní i neparlamentní opozice právo požadovat rezignaci vlády. Nicméně pokud zmíněná opozice výzvu ke zveřejnění politicky relevantních pasáží dopisu neučiní alespoň do týdne před termínem voleb do EU, tak se jí vláda poté vesele vysměje… A tak opozici už zbývají pouhé 2 týdny…

