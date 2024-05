Zapomenutý trubadúr

Co se dá psát do perexu v případě poezie? Prvni sloka? To je přece naprostá kravina. Dnes vám přináším báseň Zapomenutý trubadúr.

Komediant – klaun i šašek

Zapomenutý trubadúr

Můj život jsou stovky frašek

Komediant – klaun i šašek

Co je moje je i vaše

Svázaný spoustou ligatur

Komediant – klaun i šašek

Zapomenutý trubadúr Hraju pro potěchu krásek

Blues nebo třeba kancóny

V čase jsem se trochu zasek

Hraju pro potěchu krásek

Úsměv mám pod maskou vrásek

Dál vyhrávám pod balkóny

Hraju pro potěchu krásek

Blues nebo třeba kancóny Stejný jsem jako zamlada

Pořád jsem zkrátka stejný vůl

život není jen zahrada

Stejný jsem jako zamlada

Hraje se se hořká balada

Do ran sám sobě sypu sůl

Stejný jsem jako zamlada

Pořád jsem zkrátka stejný vůl Dávno mi není dvacet let

Dál tu svoji káru vláčím

Na hrbu křížků víc než pět

Dávno mi není dvacet let

Svět se mnou ještě nezamet

Tak ještě snad s dechem stačím

Dávno mi není dvacet let

Dál tu svoji káru vláčím Komediant – klaun i šašek

Zapomenutý trubadúr

Můj život jsou stovky frašek

Komediant – klaun i šašek

Co je moje je i vaše

Svázaný spoustou ligatur

Komediant – klaun i šašek

Zapomenutý trubadúr