Óda pro radost

Co do toho perexu jen napsat? K poezii se to dělá těžko. Takže: Trocha poezie nikdy nikoho nezabije. Dnes vám dám nahlédnout do vzpomínek na jednu z prvních lásek.

Óda pro radost

První lásky - ty trvají Ty mají tuhý kořínek Zůstanou tóny šalmají K tomu pěkných pár vzpomínek Jak jsem ti volal mezi městy Z budky - tam u nás na náměstí Vyznával jsem ti z budky lásku Za padesátník na provázku

Pak jsem odjel na dva roky Daleko - a ty ses vdala To byl konec jedné sloky Píseň pak pokračovala Milovali jsme se v obilí My byli jsme jako opilí Já byl jsem král - ty Universe Miss A v tom poli žita žral nás hmyz

Scházeli se - rozcházeli Od sebe - a zase k sobě Měli jsme furt na zřeteli Patříš ke mě - já zas k tobě První lásky - tak už to chodí Vzpomínky nikdo nezahodí Známe se už přes čtyřicet let Dál jen kolem nás se točí svět