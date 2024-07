Dva druhy podzimu v červenci

Co se dá psát do perexu v případě poezie? Prvni sloka? To je přece naprostá kravina. Dnes vám přináším báseň Zapomenutý trubadúr.

Óda pro radost

Co do toho perexu jen napsat? K poezii se to dělá těžko. Takže: Trocha poezie nikdy nikoho nezabije. Dnes vám dám nahlédnout do vzpomínek na jednu z prvních lásek.