Repre: změnilo se něco? Ano, ale zatím k horšímu

Tak se nám tři chlapci ve svém volnu, avšak na soustředění národního mužstva před Euro, projeli na tříkolce a jeden z nich to odskákal vážným zraněním, které ho vyřadí na delší čas z fotbalu a oslabí mužstvo.

Ten nešťastník se jmenuje Michal Sadílek, teď už je po operaci, jeho parťáci Ladislav Krejčí a David Jurásek riskantní jízdu přežili bez újmy na zdraví.

Původně přišla ze soustředění v rakouském Schladmingu zpráva, že si Sadílek natloukl na jízdním kole. Když ovšem novináři vyštrachali, že to bylo jinak, že se nejednalo o normální jízdu na bicyklu, ale o krkolomný horský sjezd na trojkolce, při němž Sadílek havaroval, vedení reprezentace muselo s barvou ven, včetně omluvy. Předtím naivně věřilo, že se to ututlá. V prohlášení ovšem současně uvedlo, že tři jmenovaní hráči „neporušili týmová pravidla ani jiné interní dohody“.

Proč tedy vedení neřeklo pravdu rovnou? Nejspíš právě proto, že nějaká pravidla porušili a že by mělo i Krejčího a Juráska poslat ze soustředění domů, i když by tím značně oslabilo mužstvo. Tak se radši pokusilo udělat z novinářů a hlavně z fotbalové veřejnosti pitomce.

Nevěřím, že by v pravidlech týmu nestálo, že v době soustředění před tak významnou událostí, jakou je mistrovství Evropy, se hráči nesmějí vystavovat žádným rizikovým činnostem, které by mohly přivodit zdravotní újmu a oslabit mužstvo. Pokud tam nic takového není, je to hrubá chyba.

Trpět bude teď především Sadílek. Fyzicky, finančně, ale i existenčně. Na Euru se měl ukázat a přesvědčit, že si zaslouží místo v lepším mužstvu, než je nizozemské Twente, v týmu některé z pěti nejkvalitnějších lig, například německé. Místo toho na sebe s předstihem upozornil jako riskantní a bídný řidič trojkolky…

Jako bumerang se teď Ivanu Haškovi vrací benevolence, s níž do mužstva pro Euro povolal Kuchtu a Coufala, kteří návštěvou v olomouckém nočním baru před kvalifikačním duelem s Moldavskem porušili řád a byli trenérem Šilhavým okamžitě vyřazeni z mužstva, byť tím došlo k jeho oslabení před klíčovým zápasem o postup na Euro. Zejména Kuchtu měl nechat Hašek doma, protože místo toho, aby se kál, po ligovém zápase Sparty provokativně poskakoval před fanoušky v darovaném dresu se svou podobenkou a fotkou baru, kde s Coufalem a Brabcem pařili. I sranda má své meze.

V posledních týdnech se začalo mluvit a psát o novém národním mužstvu pod Ivanem Haškem. Chválila se soudržnost a skvělá atmosféra. Nic proti tomu. Ale zatímco za „starého“ Šilhavého se šlo v případě tří flamendrů ihned, bez vytáček, s pravdou ven a hříšníci balili kufry, teď dostalo přednost zkreslování nepříjemné skutečnosti a lež. To nenaruší náladu uvnitř mužstva?

Nezbývá než doufat, že tahle kauza semkne kolektiv, jak se v Česku s oblibou říkává. No, uvidíme…