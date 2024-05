Technologie jsou potřeba i v sociálních službách. A to tak, že rychle…

Stejně jako přišly a stále přicházejí nové technologie do zdravotnictví, měli bychom uvažovat o tom, že technika přijde i do sociálních služeb. Dokonce přijít musí!

Vše, co usnadní nebo nahradí alespoň zčásti práci lidí v sociálních službách je správné a více než žádoucí.

V sociálních službách s prodlužováním věku v populaci přirozeně přibývá klientů a úkonů. Bez ohledu na to, zda jde o službu terénní, ambulantní nebo pobytovou. Počet zaměstnanců však nelze nabobtnávat do nekonečna a je nutné uvažovat, co za práci může nahradit technika.

Mnohé se vyvíjí a mnohé ještě donedávna bylo nemožné. Jako bývalá zdravotní sestra si pamatuji dobu, kdy prostě nebyly inkontinenční pomůcky na jedno použití. Pamatuji si doby, kdy nebyly zvedací zařízení a polohovací postel se polohovala manuálně. Pravěk? No, zhruba 30 let zpátky.

Dnes máme zvedáky, polohovací lůžka na dálkové ovládání, různé pomůcky pro polohování, ale doba pokročila dál a my se musíme bavit o dalším vývoji. Ovládání domácnosti hlasem, odemykání čipem, lůžko, které se „napolohuje“ samo a tak dále. Daleká budoucnost? Opak je pravdou. Je zapotřebí opravdu uvažovat o tom, že podobné věci se dnes vyvíjejí a my je budeme nutně potřebovat. Některé pomůcky jsou už mezi klienty, ale to jsou ojedinělé případy.

Jen si to představte, doma upadnu a zabudované čidlo v bytě to zaznamená a zavolá záchranku, která přijede včas a pomůže. Jídlo mi přiveze pečovatelská služba nebo prostě jakákoliv služba, která dnes běžně funguje, stejně jako nákup. Když často padám, nemusím být stále pod dohledem, nemusím hledat pobytovou službu, mohu žít při určitém využití technologií doma. Při pohybu lze podsvítit podlahu, a tedy cestu na WC, abych neupadla. Maličkost, která zamezí mnohým úrazům. Polohovací lůžko, které si se mnou sedne, invalidní vozík, který si umí stoupnout…

Dneska je možná mnohá technologie sice dostupná, ale finančně náročná, i to si dokážu představit, že se zvládne, pokud jakákoliv technologie bude znamenat, že se člověk zvládne sám obsloužit, bezpečně pohybovat a pomoc přijde pouze když je problém.

Nežijme v bludu, že sociální služby budou stále nabobtnávat a potřebovat pouze lidské zdroje. Ve hře jsou moderní technologie, zkrátka, pokrok nezastavíš. A na každém rohu není možné stavět pobytové služby, musíme jít dopředu….